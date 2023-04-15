https://ria.ru/20230415/bayden-1865568745.html
СМИ: низкий рейтинг Байдена отражает высокие шансы на поражение на выборах
СМИ: низкий рейтинг Байдена отражает высокие шансы на поражение на выборах - РИА Новости, 15.04.2023
СМИ: низкий рейтинг Байдена отражает высокие шансы на поражение на выборах
Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется в районе 40%, что может сигнализировать о низких шансах главы государства победить в... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T18:20
2023-04-15T18:20
2023-04-15T18:20
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется в районе 40%, что может сигнализировать о низких шансах главы государства победить в борьбе за переизбрание в 2024 году, утверждает издание Politico. Как напоминает издание, Байден еще официально не объявил о своем намерении вновь баллотироваться на предстоящих президентских выборах, хотя неоднократно давал понять, что уже сделал выбор в пользу такого решения. Между тем, свежие опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения "колеблется на том же уровне, что был у некоторых предшественников Байдена, чьи попытки повторно получить контроль над Белым домом потерпели неудачу". Согласно данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, средний рейтинг одобрения Байдена среди избирателей составляет 43%, неодобрения – 52%. Эти показатели всего на 1% отличаются от тех, что были ровно 4 года назад у предшественника Байдена – республиканца Дональда Трампа – который, как известно, проиграл политику-демократу в борьбе за переизбрание на президентский пост. По мнению издания, Байден в последнее время сталкивается с "беспрецедентным отсутствием энтузиазма" в отношении его президентской кандидатуры среди демократов. Так, напоминает Politico, мартовский опрос телеканала CNN показал, что лишь 68% сторонников демократов считают Байдена "достойным переизбрания" в 2024 году. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Сам Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентский пост. Байден, в свою очередь, не раз давал понять, что рассчитывает на переизбрание и намерен объявить о своем решении "относительно скоро".
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джо байден, сша, в мире
СМИ: низкий рейтинг Байдена отражает высокие шансы на поражение на выборах
Politico: рейтинг Байдена может сигнализировать о низких шансах на его победу на выборах
ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости.
Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США колеблется в районе 40%, что может сигнализировать о низких шансах главы государства победить в борьбе за переизбрание в 2024 году, утверждает издание Politico
.
Как напоминает издание, Байден еще официально не объявил о своем намерении вновь баллотироваться на предстоящих президентских выборах, хотя неоднократно давал понять, что уже сделал выбор в пользу такого решения. Между тем, свежие опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения "колеблется на том же уровне, что был у некоторых предшественников Байдена, чьи попытки повторно получить контроль над Белым домом потерпели неудачу".
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Согласно данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, средний рейтинг одобрения Байдена среди избирателей составляет 43%, неодобрения – 52%. Эти показатели всего на 1% отличаются от тех, что были ровно 4 года назад у предшественника Байдена – республиканца Дональда Трампа
– который, как известно, проиграл политику-демократу в борьбе за переизбрание на президентский пост.
«
"Определение того, в какой степени низкий рейтинг одобрения работы Байдена угрожает его вероятной заявке на переизбрание – это не просто академическое упражнение. Глубокий анализ цифр показывает, что Байден не просто противостоит почти единодушному неодобрению со стороны республиканцев. Он также проявляет мягкость среди демократов и тяготеющих к левым взглядам демографических групп, что грозит снизить популярность его кандидатуры", - следует из публикации.
По мнению издания, Байден в последнее время сталкивается с "беспрецедентным отсутствием энтузиазма" в отношении его президентской кандидатуры среди демократов. Так, напоминает Politico, мартовский опрос телеканала CNN показал, что лишь 68% сторонников демократов считают Байдена "достойным переизбрания" в 2024 году.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Сам Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентский пост. Байден, в свою очередь, не раз давал понять, что рассчитывает на переизбрание и намерен объявить о своем решении "относительно скоро".
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