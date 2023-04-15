Рейтинг@Mail.ru
Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/bayden-1865562434.html
Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий
Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.04.2023
Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий
Решение Джо Байдена о выдвижении на второй срок в президенты США может нанести ущерб энергобезопасности Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:24
2023-04-15T17:24
в мире
европа
сша
джо байден
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452479_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_c295914f413cc2e929ec01e0b5d71fe7.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решение Джо Байдена о выдвижении на второй срок в президенты США может нанести ущерб энергобезопасности Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "США, как наркодилер, посадили Европу на иглу СПГ, а теперь не исключена "ломка". Решение Байдена баллотироваться на второй срок может стать, прежде всего, для европейцев серьезным испытанием в вопросах энергобезопасности", - написал он в телеграм-канале. По словам парламентария, европейцам сегодня стоит задуматься, будут ли США поставлять СПГ в том же объеме, что сейчас. Так, он напомнил и о теракте на нитках "Северных потоков", что "фактически заставили Старый свет закупать американские энергоресурсы на 30-50% дороже", чем до этого у российских компаний. Сейчас, добавляет он, складывается ситуация, когда энергобезопасность Европы "привязана к электоральному циклу в США". Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден ранее призывала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выражала уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
https://ria.ru/20230415/bayden-1865554007.html
https://ria.ru/20230415/bayden-1865526204.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452479_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_93556acd2e0a341e2afc0a3625c1e6fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, джо байден, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Европа, США, Джо Байден, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий

Слуцкий: выдвижение Байдена на второй срок может ударить по энергобезопасности Европы

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решение Джо Байдена о выдвижении на второй срок в президенты США может нанести ущерб энергобезопасности Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"США, как наркодилер, посадили Европу на иглу СПГ, а теперь не исключена "ломка". Решение Байдена баллотироваться на второй срок может стать, прежде всего, для европейцев серьезным испытанием в вопросах энергобезопасности", - написал он в телеграм-канале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине
Вчера, 16:21
По словам парламентария, европейцам сегодня стоит задуматься, будут ли США поставлять СПГ в том же объеме, что сейчас. Так, он напомнил и о теракте на нитках "Северных потоков", что "фактически заставили Старый свет закупать американские энергоресурсы на 30-50% дороже", чем до этого у российских компаний. Сейчас, добавляет он, складывается ситуация, когда энергобезопасность Европы "привязана к электоральному циклу в США".
«
"Никто не мешает Байдену и его команде, нацеленной на новый президентский срок, сократить экспортируемые объемы в интересах своих избирателей", - считает Слуцкий.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден ранее призывала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выражала уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
"Я не еду домой": Байден напугал американцев одним заявлением
Вчера, 12:46
 
В миреЕвропаСШАДжо БайденЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала