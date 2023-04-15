https://ria.ru/20230415/bayden-1865562434.html

Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий

Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.04.2023

Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий

Решение Джо Байдена о выдвижении на второй срок в президенты США может нанести ущерб энергобезопасности Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T17:24

2023-04-15T17:24

2023-04-15T17:24

в мире

европа

сша

джо байден

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решение Джо Байдена о выдвижении на второй срок в президенты США может нанести ущерб энергобезопасности Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "США, как наркодилер, посадили Европу на иглу СПГ, а теперь не исключена "ломка". Решение Байдена баллотироваться на второй срок может стать, прежде всего, для европейцев серьезным испытанием в вопросах энергобезопасности", - написал он в телеграм-канале. По словам парламентария, европейцам сегодня стоит задуматься, будут ли США поставлять СПГ в том же объеме, что сейчас. Так, он напомнил и о теракте на нитках "Северных потоков", что "фактически заставили Старый свет закупать американские энергоресурсы на 30-50% дороже", чем до этого у российских компаний. Сейчас, добавляет он, складывается ситуация, когда энергобезопасность Европы "привязана к электоральному циклу в США". Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден ранее призывала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выражала уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.

https://ria.ru/20230415/bayden-1865554007.html

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европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, сша, джо байден, леонид слуцкий (политик), госдума рф