https://ria.ru/20230415/bayden-1865562434.html
Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий
Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий - РИА Новости, 15.04.2023
Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий
Решение Джо Байдена о выдвижении на второй срок в президенты США может нанести ущерб энергобезопасности Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T17:24
2023-04-15T17:24
2023-04-15T17:24
в мире
европа
сша
джо байден
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решение Джо Байдена о выдвижении на второй срок в президенты США может нанести ущерб энергобезопасности Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "США, как наркодилер, посадили Европу на иглу СПГ, а теперь не исключена "ломка". Решение Байдена баллотироваться на второй срок может стать, прежде всего, для европейцев серьезным испытанием в вопросах энергобезопасности", - написал он в телеграм-канале. По словам парламентария, европейцам сегодня стоит задуматься, будут ли США поставлять СПГ в том же объеме, что сейчас. Так, он напомнил и о теракте на нитках "Северных потоков", что "фактически заставили Старый свет закупать американские энергоресурсы на 30-50% дороже", чем до этого у российских компаний. Сейчас, добавляет он, складывается ситуация, когда энергобезопасность Европы "привязана к электоральному циклу в США". Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден ранее призывала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выражала уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
https://ria.ru/20230415/bayden-1865554007.html
https://ria.ru/20230415/bayden-1865526204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, джо байден, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Европа, США, Джо Байден, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Выдвижение Байдена может ударить по энергобезопасности ЕС, заявил Слуцкий
Слуцкий: выдвижение Байдена на второй срок может ударить по энергобезопасности Европы
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Решение Джо Байдена о выдвижении на второй срок в президенты США может нанести ущерб энергобезопасности Европы, заявил
глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"США, как наркодилер, посадили Европу на иглу СПГ, а теперь не исключена "ломка". Решение Байдена баллотироваться на второй срок может стать, прежде всего, для европейцев серьезным испытанием в вопросах энергобезопасности", - написал он в телеграм-канале.
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По словам парламентария, европейцам сегодня стоит задуматься, будут ли США поставлять СПГ в том же объеме, что сейчас. Так, он напомнил и о теракте на нитках "Северных потоков", что "фактически заставили Старый свет закупать американские энергоресурсы на 30-50% дороже", чем до этого у российских компаний. Сейчас, добавляет он, складывается ситуация, когда энергобезопасность Европы "привязана к электоральному циклу в США".
«
"Никто не мешает Байдену и его команде, нацеленной на новый президентский срок, сократить экспортируемые объемы в интересах своих избирателей", - считает Слуцкий.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден ранее призывала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выражала уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
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