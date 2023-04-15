https://ria.ru/20230415/bayden-1865554007.html

В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине

В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине - РИА Новости, 15.04.2023

В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине

Президент США Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы разжечь конфликт и столкнуть Вашингтон с Москвой, написала член палаты представителей РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T16:21

2023-04-15T16:21

2023-04-15T17:25

политика

украина

сша

джо байден

марджори тейлор грин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы разжечь конфликт и столкнуть Вашингтон с Москвой, написала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны.По словам парламентария, в результате утечек секретных данных из Пентагона стало известно, что по крайней мере сто западных военных специалистов, в том числе американских, принимают участие в украинском конфликте.Грин подчеркнула, что решение главы Белого дома финансировать прокси-войну с Россией не только саботирует все мирные инициативы, но и ставит планету на грань ядерного холокоста. Конгрессвумен призвала Министерство обороны США уточнить, с какой целью американские силы специального назначения и военные советники отправились в зону боевых действий в Восточной Европе.

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

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политика, украина, сша, джо байден, марджори тейлор грин, министерство обороны сша