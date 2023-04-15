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В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине - РИА Новости, 15.04.2023
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16:21 15.04.2023 (обновлено: 17:25 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/bayden-1865554007.html
В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине
В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине - РИА Новости, 15.04.2023
В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине
Президент США Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы разжечь конфликт и столкнуть Вашингтон с Москвой, написала член палаты представителей РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:21
2023-04-15T17:25
политика
украина
сша
джо байден
марджори тейлор грин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы разжечь конфликт и столкнуть Вашингтон с Москвой, написала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны.По словам парламентария, в результате утечек секретных данных из Пентагона стало известно, что по крайней мере сто западных военных специалистов, в том числе американских, принимают участие в украинском конфликте.Грин подчеркнула, что решение главы Белого дома финансировать прокси-войну с Россией не только саботирует все мирные инициативы, но и ставит планету на грань ядерного холокоста. Конгрессвумен призвала Министерство обороны США уточнить, с какой целью американские силы специального назначения и военные советники отправились в зону боевых действий в Восточной Европе.
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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политика, украина, сша, джо байден, марджори тейлор грин, министерство обороны сша
Политика, Украина, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Министерство обороны США
В конгрессе случайно раскрыли планы Байдена на Украине

Конгрессвумен Грин: Байден хочет расширить конфликт на Украине присутствием военных из США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы разжечь конфликт и столкнуть Вашингтон с Москвой, написала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны.
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"Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами", — отметила она.
По словам парламентария, в результате утечек секретных данных из Пентагона стало известно, что по крайней мере сто западных военных специалистов, в том числе американских, принимают участие в украинском конфликте.
Грин подчеркнула, что решение главы Белого дома финансировать прокси-войну с Россией не только саботирует все мирные инициативы, но и ставит планету на грань ядерного холокоста. Конгрессвумен призвала Министерство обороны США уточнить, с какой целью американские силы специального назначения и военные советники отправились в зону боевых действий в Восточной Европе.
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ПолитикаУкраинаСШАДжо БайденМарджори Тейлор ГринМинистерство обороны США
 
 
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