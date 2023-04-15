https://ria.ru/20230415/bayden-1865526204.html

"Я не еду домой": Байден напугал американцев одним заявлением

"Я не еду домой": Байден напугал американцев одним заявлением - РИА Новости, 15.04.2023

"Я не еду домой": Байден напугал американцев одним заявлением

Президент США Джо Байден вызвал недовольство своим поведением во время визита в Ирландию, сообщил обозреватель Politico Адам Канкрин. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:46

2023-04-15T12:46

2023-04-15T15:34

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ирландия

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джо байден

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден вызвал недовольство своим поведением во время визита в Ирландию, сообщил обозреватель Politico Адам Канкрин.По его словам, американский лидер, который не раз упоминал о своих ирландских корнях, постоянно искал повод вернуться в страну после визита в качестве вице-президента. Политик вел себя подозрительно во время своей поездки, забывая, что он представляет интересы США, а не просто навещает родину предков."Белый дом нашел свое оправдание в 25-й годовщине соглашения Страстной пятницы, которое в значительной степени положило конец насилию в Северной Ирландии — сделка при посредничестве США служила неотъемлемым элементом тесных отношений острова с Америкой. Тем не менее Байден провел всего пару часов в Северной Ирландии, прежде чем отправиться на родину своих предков. При отсутствии политических заявлений или очевидного прогресса в политике этот шаг вызвал вопросы о том, была ли поездка, как выразился один репортер, "воссоединением семьи за счет налогоплательщиков", — пояснил Канкрин.Он также заметил, что за время визита Байден слишком часто повторял, что попросту не хочет возвращаться в США.Президент США имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.

https://ria.ru/20230414/bayden-1865353545.html

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ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, ирландия, северная ирландия, джо байден