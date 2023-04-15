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"Я не еду домой": Байден напугал американцев одним заявлением - РИА Новости, 15.04.2023
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12:46 15.04.2023 (обновлено: 15:34 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/bayden-1865526204.html
"Я не еду домой": Байден напугал американцев одним заявлением
"Я не еду домой": Байден напугал американцев одним заявлением - РИА Новости, 15.04.2023
"Я не еду домой": Байден напугал американцев одним заявлением
Президент США Джо Байден вызвал недовольство своим поведением во время визита в Ирландию, сообщил обозреватель Politico Адам Канкрин. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:46
2023-04-15T15:34
в мире
сша
ирландия
северная ирландия
джо байден
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден вызвал недовольство своим поведением во время визита в Ирландию, сообщил обозреватель Politico Адам Канкрин.По его словам, американский лидер, который не раз упоминал о своих ирландских корнях, постоянно искал повод вернуться в страну после визита в качестве вице-президента. Политик вел себя подозрительно во время своей поездки, забывая, что он представляет интересы США, а не просто навещает родину предков."Белый дом нашел свое оправдание в 25-й годовщине соглашения Страстной пятницы, которое в значительной степени положило конец насилию в Северной Ирландии — сделка при посредничестве США служила неотъемлемым элементом тесных отношений острова с Америкой. Тем не менее Байден провел всего пару часов в Северной Ирландии, прежде чем отправиться на родину своих предков. При отсутствии политических заявлений или очевидного прогресса в политике этот шаг вызвал вопросы о том, была ли поездка, как выразился один репортер, "воссоединением семьи за счет налогоплательщиков", — пояснил Канкрин.Он также заметил, что за время визита Байден слишком часто повторял, что попросту не хочет возвращаться в США.Президент США имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.
https://ria.ru/20230414/bayden-1865353545.html
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в мире, сша, ирландия, северная ирландия, джо байден
В мире, США, Ирландия, Северная Ирландия, Джо Байден
"Я не еду домой": Байден напугал американцев одним заявлением

Politico: визит Байдена в Ирландию заставил американцев сомневаться в его верности США

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден вызвал недовольство своим поведением во время визита в Ирландию, сообщил обозреватель Politico Адам Канкрин.
По его словам, американский лидер, который не раз упоминал о своих ирландских корнях, постоянно искал повод вернуться в страну после визита в качестве вице-президента. Политик вел себя подозрительно во время своей поездки, забывая, что он представляет интересы США, а не просто навещает родину предков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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"Белый дом нашел свое оправдание в 25-й годовщине соглашения Страстной пятницы, которое в значительной степени положило конец насилию в Северной Ирландии — сделка при посредничестве США служила неотъемлемым элементом тесных отношений острова с Америкой. Тем не менее Байден провел всего пару часов в Северной Ирландии, прежде чем отправиться на родину своих предков. При отсутствии политических заявлений или очевидного прогресса в политике этот шаг вызвал вопросы о том, была ли поездка, как выразился один репортер, "воссоединением семьи за счет налогоплательщиков", — пояснил Канкрин.
Он также заметил, что за время визита Байден слишком часто повторял, что попросту не хочет возвращаться в США.
«

"По мере того как поездка продолжалась, а внешний мир исчезал, Байден, казалось, все больше чувствовал себя как дома — чувство, которое он выражал так часто, что некоторые его помощники шутили, что он действительно может остаться. "Я не знаю, какого черта мои предки ушли отсюда. Здесь красиво", — сказал он в среду. "Я только хотел бы остаться подольше", — сказал он ирландским законодателям в четверг. "Я не еду домой", — сказал он, любуясь резиденцией ирландского президента", — рассказал автор.

Президент США имеет ирландское происхождение по материнской линии: его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был ребенком ирландских эмигрантов, позже он стал членом сената штата Пенсильвания.
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