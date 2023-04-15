Байден пообещал выяснить, как рядовой получил доступ к секретам Пентагона
Байден пообещал выяснить, как обвиненный рядовой получил доступ к секретам Пентагона
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что расследование того, как обвиненный в утечке секретных документов рядовой ВВС 1 класса Джек Тейшейра получил доступ к материалам, не займет много времени.
"Я проинструктировал ведомства убедиться, что они доберутся до первопричины того, как получилось, что у него вообще был доступ", - сказал Байден журналистам.
Президента США цитирует пул Белого дома. "Я не думаю, что это займет много времени", - добавил Байден.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".