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Байден пообещал выяснить, как рядовой получил доступ к секретам Пентагона - РИА Новости, 15.04.2023
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03:14 15.04.2023 (обновлено: 03:17 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/bayden-1865488459.html
Байден пообещал выяснить, как рядовой получил доступ к секретам Пентагона
Байден пообещал выяснить, как рядовой получил доступ к секретам Пентагона - РИА Новости, 15.04.2023
Байден пообещал выяснить, как рядовой получил доступ к секретам Пентагона
Президент США Джо Байден заявил, что расследование того, как обвиненный в утечке секретных документов рядовой ВВС 1 класса Джек Тейшейра получил доступ к... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T03:14
2023-04-15T03:17
в мире
россия
украина
сша
джо байден
дмитрий песков
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что расследование того, как обвиненный в утечке секретных документов рядовой ВВС 1 класса Джек Тейшейра получил доступ к материалам, не займет много времени. "Я проинструктировал ведомства убедиться, что они доберутся до первопричины того, как получилось, что у него вообще был доступ", - сказал Байден журналистам. Президента США цитирует пул Белого дома. "Я не думаю, что это займет много времени", - добавил Байден. В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20230414/utechka-1865451044.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато, утечка материалов пентагона
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО, Утечка материалов Пентагона
Байден пообещал выяснить, как рядовой получил доступ к секретам Пентагона

Байден пообещал выяснить, как обвиненный рядовой получил доступ к секретам Пентагона

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что расследование того, как обвиненный в утечке секретных документов рядовой ВВС 1 класса Джек Тейшейра получил доступ к материалам, не займет много времени.
"Я проинструктировал ведомства убедиться, что они доберутся до первопричины того, как получилось, что у него вообще был доступ", - сказал Байден журналистам.
Полицейская машина у здания суда в Бостоне, где проходило заседание с участием Джека Тейшейры - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Обвиняемый в утечке документов Пентагона военный был спокойным в суде
14 апреля, 19:27
Президента США цитирует пул Белого дома. "Я не думаю, что это займет много времени", - добавил Байден.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
СМИ: подозреваемому в утечке документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы
14 апреля, 00:50
 
В миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТОУтечка материалов Пентагона
 
 
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