Ахметову не стоит ждать компенсаций от России, заявили в ДНР
Советник врио главы ДНР Гагин: поддержавший переворот Ахметов не получит компенсаций
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вряд ли может рассчитывать на компенсации от России, так как поддержал государственный переворот в Киеве в 2014 году и выделял деньги нацбатам, причастным к военным преступлениям, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила ранее пресс-служба холдинговой компании СКМ.
"Гражданин Ахметов буквально с самого начала кампании СВО очень активно финансировал запрещенный в Российской Федерации полк "Азов"* и другие национальные батальоны Украины. Кроме того, Ахметов был одним из олигархов Украины, которые поддержали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Поэтому давайте зададим сами себе вопрос: насколько Ахметов может рассчитывать на какие-то компенсации от уже потерпевшего от него народа?" - сказал Гагин.
По данным СКМ, Ахметов требует от России компенсации всех убытков, причиненных ему вследствие "вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций" ДНР и ЛНР под руководством или контролем РФ на протяжении 2014-2017 годов. При этом не уточнялось, идет ли речь об украинском или зарубежном арбитраже. К таким активам относятся десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано более 400 миллионов долларов, заявили в компании.
По оценке украинской версии журнала Forbes, на конец прошлого года Ахметов оставался самым богатым человеком на Украине, хотя после начала российской военной спецоперации его состояние сократилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.
* Запрещенная в России террористическая организация.