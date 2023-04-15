https://ria.ru/20230415/akhmetov-1865505287.html

Ахметову не стоит ждать компенсаций от России, заявили в ДНР

Ахметову не стоит ждать компенсаций от России, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.04.2023

Ахметову не стоит ждать компенсаций от России, заявили в ДНР

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вряд ли может рассчитывать на компенсации от России, так как поддержал государственный переворот в Киеве в 2014 году и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:16

2023-04-15T09:16

2023-04-15T09:18

экономика

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ринат ахметов

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вряд ли может рассчитывать на компенсации от России, так как поддержал государственный переворот в Киеве в 2014 году и выделял деньги нацбатам, причастным к военным преступлениям, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила ранее пресс-служба холдинговой компании СКМ. "Гражданин Ахметов буквально с самого начала кампании СВО очень активно финансировал запрещенный в Российской Федерации полк "Азов"* и другие национальные батальоны Украины. Кроме того, Ахметов был одним из олигархов Украины, которые поддержали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Поэтому давайте зададим сами себе вопрос: насколько Ахметов может рассчитывать на какие-то компенсации от уже потерпевшего от него народа?" - сказал Гагин. По данным СКМ, Ахметов требует от России компенсации всех убытков, причиненных ему вследствие "вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций" ДНР и ЛНР под руководством или контролем РФ на протяжении 2014-2017 годов. При этом не уточнялось, идет ли речь об украинском или зарубежном арбитраже. К таким активам относятся десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано более 400 миллионов долларов, заявили в компании. По оценке украинской версии журнала Forbes, на конец прошлого года Ахметов оставался самым богатым человеком на Украине, хотя после начала российской военной спецоперации его состояние сократилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230411/isk-1864502125.html

https://ria.ru/20230203/krym-1849455114.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, киев, ринат ахметов, ян гагин, дтэк