Рейтинг@Mail.ru
Ахметову не стоит ждать компенсаций от России, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 15.04.2023 (обновлено: 09:18 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/akhmetov-1865505287.html
Ахметову не стоит ждать компенсаций от России, заявили в ДНР
Ахметову не стоит ждать компенсаций от России, заявили в ДНР - РИА Новости, 15.04.2023
Ахметову не стоит ждать компенсаций от России, заявили в ДНР
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вряд ли может рассчитывать на компенсации от России, так как поддержал государственный переворот в Киеве в 2014 году и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:16
2023-04-15T09:18
экономика
россия
украина
киев
ринат ахметов
ян гагин
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151219/04/1512190422_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_f6e12f6e41d36c21372bac2ac52c217d.jpg
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вряд ли может рассчитывать на компенсации от России, так как поддержал государственный переворот в Киеве в 2014 году и выделял деньги нацбатам, причастным к военным преступлениям, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила ранее пресс-служба холдинговой компании СКМ. "Гражданин Ахметов буквально с самого начала кампании СВО очень активно финансировал запрещенный в Российской Федерации полк "Азов"* и другие национальные батальоны Украины. Кроме того, Ахметов был одним из олигархов Украины, которые поддержали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Поэтому давайте зададим сами себе вопрос: насколько Ахметов может рассчитывать на какие-то компенсации от уже потерпевшего от него народа?" - сказал Гагин. По данным СКМ, Ахметов требует от России компенсации всех убытков, причиненных ему вследствие "вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций" ДНР и ЛНР под руководством или контролем РФ на протяжении 2014-2017 годов. При этом не уточнялось, идет ли речь об украинском или зарубежном арбитраже. К таким активам относятся десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано более 400 миллионов долларов, заявили в компании. По оценке украинской версии журнала Forbes, на конец прошлого года Ахметов оставался самым богатым человеком на Украине, хотя после начала российской военной спецоперации его состояние сократилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230411/isk-1864502125.html
https://ria.ru/20230203/krym-1849455114.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151219/04/1512190422_143:0:3118:2231_1920x0_80_0_0_d7c231447ae1007ee539d9bd0ec22e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, киев, ринат ахметов, ян гагин, дтэк
Экономика, Россия, Украина, Киев, Ринат Ахметов, Ян Гагин, ДТЭК
Ахметову не стоит ждать компенсаций от России, заявили в ДНР

Советник врио главы ДНР Гагин: поддержавший переворот Ахметов не получит компенсаций

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вряд ли может рассчитывать на компенсации от России, так как поддержал государственный переворот в Киеве в 2014 году и выделял деньги нацбатам, причастным к военным преступлениям, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Ахметов решил подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные в Донбассе, сообщила ранее пресс-служба холдинговой компании СКМ.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Украинский бизнесмен Ахметов подал иск против России
11 апреля, 14:21
"Гражданин Ахметов буквально с самого начала кампании СВО очень активно финансировал запрещенный в Российской Федерации полк "Азов"* и другие национальные батальоны Украины. Кроме того, Ахметов был одним из олигархов Украины, которые поддержали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Поэтому давайте зададим сами себе вопрос: насколько Ахметов может рассчитывать на какие-то компенсации от уже потерпевшего от него народа?" - сказал Гагин.
По данным СКМ, Ахметов требует от России компенсации всех убытков, причиненных ему вследствие "вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций" ДНР и ЛНР под руководством или контролем РФ на протяжении 2014-2017 годов. При этом не уточнялось, идет ли речь об украинском или зарубежном арбитраже. К таким активам относятся десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в том числе "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано более 400 миллионов долларов, заявили в компании.
По оценке украинской версии журнала Forbes, на конец прошлого года Ахметов оставался самым богатым человеком на Украине, хотя после начала российской военной спецоперации его состояние сократилось с 13,7 до 4,4 миллиарда долларов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
В Крыму национализировали имущество украинских политиков и бизнесменов
3 февраля, 11:19
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевРинат АхметовЯн ГагинДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала