https://ria.ru/20230415/aerostat-1865497056.html

Китайский аэростат пролетал над авианосной группой США, сообщили СМИ

Китайский аэростат пролетал над авианосной группой США, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2023

Китайский аэростат пролетал над авианосной группой США, сообщили СМИ

Один из китайских аэростатов пролетал над авианосной ударной группой США, а другой разбился в Южно-Китайском море, сообщает газета Washington Post со ссылкой на РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:31

2023-04-15T07:31

2023-04-15T07:37

в мире

утечка материалов пентагона

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150495/69/1504956935_0:303:5760:3542_1920x0_80_0_0_24672465abefd8a4094b65c8e7cb4b9b.jpg

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Один из китайских аэростатов пролетал над авианосной ударной группой США, а другой разбился в Южно-Китайском море, сообщает газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы разведки США. Газета пишет, что, согласно документам, у разведки США сохранялись вопросы об истинных способностях аэростата, который пролетал над континентальной частью США в январе и феврале. Также в материалах говорится, что разведслужбам было известно еще о нескольких китайских аэростатах. Как отмечается, аэростат, пролетавший над США в этом году и названный американскими спецслужбами Killeen-23, нес множество датчиков и антенн, которые правительство США не идентифицировало спустя более недели после того, как был сбит шар. "Согласно другому секретному документу, еще один шар пролетал над авианосной ударной группой США в ходе инцидента, о котором ранее не сообщалось, а третий рухнул в Южно-Китайском море, хотя конкретная информация о датах запуска не приводится", - говорится в сообщении газеты. По ее данным, авианосная ударная группа находилась в Тихом океане. Издание продолжает, что в одном из трех документов, подготовленном Национальным агентством геопространственной разведки (NGA) США и датированном 15 февраля, содержится наиболее подробная на сегодняшний день правительственная оценка Killeen-23 и двух аэростатов прошлых лет, названных Bulger-21 и Accardo-21. Из документов неясно, идет ли речь об аэростате, пролетавшем над авианосной ударной группой, и о шаре, рухнувшем в Южно-Китайском море. Согласно документу, Bulger-21 нес сложное оборудование для наблюдения и обогнул земной шар с декабря 2021 года по май 2022 года, а Accardo-21 нес аналогичное оборудование, а также датчик, "на шарнире, обшитый фольгой". Неназванный американский чиновник заявил изданию, что таким шарам даются имена в алфавитном порядке от A до Z. Газета пишет, что аэростаты, по всей видимости, называют в честь известных преступников. Как пишет газета, аналитики разведки США пришли к выводу, что пролетавший над страной шар мог генерировать достаточную мощность для работы "любой" технологии наблюдения и разведки, в том числе типа радара, который может видеть ночью, сквозь облака и тонкие материалы. Издание отмечает, что, согласно одному из документов, проникновение аэростата в воздушное пространство США в конце января, вероятно, застало врасплох представителей правительства КНР. Согласно документу, информация о проникновении, вероятно, была "сильно скрыта" в китайских вооруженных силах, которым якобы не хватает "сильного руководящего" надзора за программой аэростатов. Также в документе говорится, что некоторые в китайском правительстве сочли реакцию МИД страны плохой из-за того, что она позволила стать кризису "сенсационным". Газета добавляет, что согласно документам, Killeen-23 содержал параболическую антенну диаметром 1,2 метра, несколько неопознанных датчиков и, возможно, мачтовую антенну. Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже. Газета New York Times ранее сообщала, что новая порция секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке якобы утекла в сеть. Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне заявили РИА Новости, что изучают информацию об утечке.

https://ria.ru/20230403/aerostat-1862772831.html

https://ria.ru/20230415/bayden-1865488459.html

https://ria.ru/20230414/utechka-1865245713.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, утечка материалов пентагона, сша, китай