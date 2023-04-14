https://ria.ru/20230414/znamenitosti-1865409097.html
Умер народный артист России Вадим Кешнер
Умер народный артист России Вадим Кешнер - РИА Новости, 14.04.2023
Умер народный артист России Вадим Кешнер
Народный артист России Вадим Кешнер умер в 86 лет, сообщается на сайте Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:54
2023-04-14T17:54
2023-04-14T17:54
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народный артист России Вадим Кешнер умер в 86 лет, сообщается на сайте Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова.В этом учреждении он служил с 1961 года. "С первых же лет своей творческой деятельности Вадим Кешнер заявил о себе, как о самобытном актере с яркой творческой индивидуальностью, и по праву занял место одного из ведущих артистов качаловской труппы", — говорится в некрологе.Более чем за 60 лет он сыграл около 120 ролей. Среди них Александр Адуев в "Обыкновенной истории", Пушкин в спектакле "Всего 13 месяцев" Дынова, Уилл в "Быть или не быть" Гибсона и многих других. С 1977 года Вадим Кешнер преподавал в Казанском театральном училище.Ранее сообщалось о смерти израильского писателя Меира Шалева. Среди его самых известных книг "Русский роман". Его предки приехали в Израиль из России, Польши и Украины.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости
Новости культуры, Культура, Знаменитости
Умер народный артист России Вадим Кешнер
Народный артист России Вадим Кешнер умер в 86 лет
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Народный артист России Вадим Кешнер умер в 86 лет, сообщается
на сайте Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова.
В этом учреждении он служил с 1961 года.
"С первых же лет своей творческой деятельности Вадим Кешнер заявил о себе, как о самобытном актере с яркой творческой индивидуальностью, и по праву занял место одного из ведущих артистов качаловской труппы", — говорится в некрологе.
Более чем за 60 лет он сыграл около 120 ролей. Среди них Александр Адуев в "Обыкновенной истории", Пушкин в спектакле "Всего 13 месяцев" Дынова, Уилл в "Быть или не быть" Гибсона и многих других.
С 1977 года Вадим Кешнер преподавал в Казанском театральном училище.
Ранее сообщалось
о смерти израильского писателя Меира Шалева. Среди его самых известных книг "Русский роман". Его предки приехали в Израиль из России, Польши и Украины.
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