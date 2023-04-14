Рейтинг@Mail.ru
Умер народный артист России Вадим Кешнер - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:54 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/znamenitosti-1865409097.html
Умер народный артист России Вадим Кешнер
Умер народный артист России Вадим Кешнер - РИА Новости, 14.04.2023
Умер народный артист России Вадим Кешнер
Народный артист России Вадим Кешнер умер в 86 лет, сообщается на сайте Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:54
2023-04-14T17:54
новости культуры
культура
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865409625_24:0:999:549_1920x0_80_0_0_5e6148ddc2353b66d188247c17a0b42b.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народный артист России Вадим Кешнер умер в 86 лет, сообщается на сайте Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова.В этом учреждении он служил с 1961 года. "С первых же лет своей творческой деятельности Вадим Кешнер заявил о себе, как о самобытном актере с яркой творческой индивидуальностью, и по праву занял место одного из ведущих артистов качаловской труппы", — говорится в некрологе.Более чем за 60 лет он сыграл около 120 ролей. Среди них Александр Адуев в "Обыкновенной истории", Пушкин в спектакле "Всего 13 месяцев" Дынова, Уилл в "Быть или не быть" Гибсона и многих других. С 1977 года Вадим Кешнер преподавал в Казанском театральном училище.Ранее сообщалось о смерти израильского писателя Меира Шалева. Среди его самых известных книг "Русский роман". Его предки приехали в Израиль из России, Польши и Украины.
https://ria.ru/20230413/znamenitosti-1865002999.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865409625_96:0:1004:681_1920x0_80_0_0_3200b995a724afcfa83bf99cd9b367fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости
Новости культуры, Культура, Знаменитости
Умер народный артист России Вадим Кешнер

Народный артист России Вадим Кешнер умер в 86 лет

© Фото : Театр имени КачаловаНародный артист России, народный артист Татарстана Вадим Кешнер
Народный артист России, народный артист Татарстана Вадим Кешнер - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Театр имени Качалова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Народный артист России Вадим Кешнер умер в 86 лет, сообщается на сайте Казанского академического русского Большого драматического театра имени В. И. Качалова.
В этом учреждении он служил с 1961 года.
"С первых же лет своей творческой деятельности Вадим Кешнер заявил о себе, как о самобытном актере с яркой творческой индивидуальностью, и по праву занял место одного из ведущих артистов качаловской труппы", — говорится в некрологе.
Более чем за 60 лет он сыграл около 120 ролей. Среди них Александр Адуев в "Обыкновенной истории", Пушкин в спектакле "Всего 13 месяцев" Дынова, Уилл в "Быть или не быть" Гибсона и многих других.
С 1977 года Вадим Кешнер преподавал в Казанском театральном училище.
Ранее сообщалось о смерти израильского писателя Меира Шалева. Среди его самых известных книг "Русский роман". Его предки приехали в Израиль из России, Польши и Украины.
Автор криминальных книг Энн Перри - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Осужденная за убийство автор криминальных книг умерла в 84 года
13 апреля, 14:06
 
КультураНовости культурыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала