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Новой улице Хабаровска присвоят имя Героя России Жоги
Новой улице Хабаровска присвоят имя Героя России Жоги - РИА Новости, 14.04.2023
Новой улице Хабаровска присвоят имя Героя России Жоги
Новой улице в Хабаровске присвоят имя Героя РФ Владимира Жоги, сообщает городская мэрия. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T02:24
2023-04-14T02:24
2023-04-14T02:24
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россия
донецкая народная республика
хабаровск
владимир жога
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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Новой улице в Хабаровске присвоят имя Героя РФ Владимира Жоги, сообщает городская мэрия. "Новой улице краевой столицы будет присвоено имя Героя Российской Федерации гвардии полковника Жоги Владимира Артемовича", - сообщает мэрия в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что улица будет располагаться в новом микрорайоне, связывая Воронежское шоссе и улицу Совхозную. В честь хабаровских героев называют городские школы, в образовательных учреждениях реализуется проект "Парта Героя". Владимир Жога (позывной - Воха) родился 26 мая 1993 в Донецке. Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Донецкой народной республики. Герой ДНР и России (посмертно). Погиб в Волновахе 5 марта 2022 года, "обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей". Похоронен на Аллее Героев кладбища "Донецкое море". Жога стал первым иностранным военнослужащим, а также первым военнослужащим ДНР, удостоенным звания Героя России. В марте прошлого года российская администрация в Волновахе заявила о переименовании "улицы героев 51 ОМБр" в "улицу Героя России Владимира Жоги", а в октябре там был открыт бюст. В конце мая 2022 года в Донецке в его честь был открыт памятник, его именем были названы улица в Невинномысске и улица в Волжском. Также улицы будут носить имя Жоги в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе, Омске, Кызыле и еще нескольких российских городах.
https://ria.ru/20230304/zvanie-1855861192.html
https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862353566.html
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общество, россия, донецкая народная республика, хабаровск, владимир жога
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Хабаровск, Владимир Жога
Новой улице Хабаровска присвоят имя Героя России Жоги
Новой улице в Хабаровске присвоят имя Героя России Владимира Жоги