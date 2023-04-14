https://ria.ru/20230414/zhoga-1865202626.html

Новой улице Хабаровска присвоят имя Героя России Жоги

Новой улице Хабаровска присвоят имя Героя России Жоги - РИА Новости, 14.04.2023

Новой улице Хабаровска присвоят имя Героя России Жоги

Новой улице в Хабаровске присвоят имя Героя РФ Владимира Жоги, сообщает городская мэрия. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T02:24

2023-04-14T02:24

2023-04-14T02:24

общество

россия

донецкая народная республика

хабаровск

владимир жога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787687357_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b3bf99cebc5310834e419a2ed8dba348.jpg

ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Новой улице в Хабаровске присвоят имя Героя РФ Владимира Жоги, сообщает городская мэрия. "Новой улице краевой столицы будет присвоено имя Героя Российской Федерации гвардии полковника Жоги Владимира Артемовича", - сообщает мэрия в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что улица будет располагаться в новом микрорайоне, связывая Воронежское шоссе и улицу Совхозную. В честь хабаровских героев называют городские школы, в образовательных учреждениях реализуется проект "Парта Героя". Владимир Жога (позывной - Воха) родился 26 мая 1993 в Донецке. Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Донецкой народной республики. Герой ДНР и России (посмертно). Погиб в Волновахе 5 марта 2022 года, "обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей". Похоронен на Аллее Героев кладбища "Донецкое море". Жога стал первым иностранным военнослужащим, а также первым военнослужащим ДНР, удостоенным звания Героя России. В марте прошлого года российская администрация в Волновахе заявила о переименовании "улицы героев 51 ОМБр" в "улицу Героя России Владимира Жоги", а в октябре там был открыт бюст. В конце мая 2022 года в Донецке в его честь был открыт памятник, его именем были названы улица в Невинномысске и улица в Волжском. Также улицы будут носить имя Жоги в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе, Омске, Кызыле и еще нескольких российских городах.

https://ria.ru/20230304/zvanie-1855861192.html

https://ria.ru/20230401/spetsoperatsiya-1862353566.html

россия

донецкая народная республика

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, донецкая народная республика, хабаровск, владимир жога