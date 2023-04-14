https://ria.ru/20230414/zemletryasenie-1865308439.html
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.04.2023
В Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индонезии на северном побережье острова Ява, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG). РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:18
2023-04-14T13:18
2023-04-14T13:18
в мире
индонезия
ява (остров)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индонезии на северном побережье острова Ява, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG). По его данным, землетрясение произошло в 68 километрах к северо-западу от города Тубан-Джатим. "Землетрясения произошло в 16.55 по местному времени (12.55 мск - ред.), глубина - 632 километра", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует, однако возможны повторные толчки и афтершоки.
https://ria.ru/20230413/zemletryasenie-1865110550.html
индонезия
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в мире, индонезия, ява (остров)
В мире, Индонезия, Ява (остров)
В Индонезии произошло землетрясение
На северном побережье острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,6