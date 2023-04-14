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На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра" - РИА Новости, 14.04.2023
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Религия
 
11:56 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/zapovednik-1865271312.html
На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра"
На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра" - РИА Новости, 14.04.2023
На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра"
Новым исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" назначен Максим Остапенко, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:56
2023-04-14T11:56
религия
украина
ситуация вокруг упц
религия
в мире
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Новым исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" назначен Максим Остапенко, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. По его словам, Остапенко - кандидат исторических наук, специалист в областях охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ. С 2007 года руководил национальным заповедником "Хортица". "Он превратил заповедник "Хортица" в самый посещаемый, успешно проводил его реставрацию в рамках программы "большая реставрация". Уверен, что назначение Максима Остапенко усилит работу заповедника "Киево-Печерская лавра", - отметил Ткаченко. Министр добавил, что предыдущий и.о. гендиректора заповедника Александр Рудник теперь занимает должность заместителя директора.
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украина, ситуация вокруг упц, религия, в мире, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, В мире, Киево-Печерская Лавра
На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра"

Минкульт Украины назначил Остапенко и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра"

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Новым исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" назначен Максим Остапенко, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
«
"Хочу поздравить нового и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко. Подписал сегодня соответствующий приказ о его назначении", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
По его словам, Остапенко - кандидат исторических наук, специалист в областях охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ. С 2007 года руководил национальным заповедником "Хортица".
"Он превратил заповедник "Хортица" в самый посещаемый, успешно проводил его реставрацию в рамках программы "большая реставрация". Уверен, что назначение Максима Остапенко усилит работу заповедника "Киево-Печерская лавра", - отметил Ткаченко.
Министр добавил, что предыдущий и.о. гендиректора заповедника Александр Рудник теперь занимает должность заместителя директора.
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