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На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра"

На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра" - РИА Новости, 14.04.2023

На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра"

Новым исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" назначен Максим Остапенко, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:56

2023-04-14T11:56

2023-04-14T11:56

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Новым исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" назначен Максим Остапенко, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. По его словам, Остапенко - кандидат исторических наук, специалист в областях охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ. С 2007 года руководил национальным заповедником "Хортица". "Он превратил заповедник "Хортица" в самый посещаемый, успешно проводил его реставрацию в рамках программы "большая реставрация". Уверен, что назначение Максима Остапенко усилит работу заповедника "Киево-Печерская лавра", - отметил Ткаченко. Министр добавил, что предыдущий и.о. гендиректора заповедника Александр Рудник теперь занимает должность заместителя директора.

https://ria.ru/20230413/lavra-1865018397.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, ситуация вокруг упц, религия, в мире, киево-печерская лавра