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На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра"
На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра" - РИА Новости, 14.04.2023
На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра"
Новым исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" назначен Максим Остапенко, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:56
2023-04-14T11:56
2023-04-14T11:56
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религия
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киево-печерская лавра
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Новым исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" назначен Максим Остапенко, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. По его словам, Остапенко - кандидат исторических наук, специалист в областях охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ. С 2007 года руководил национальным заповедником "Хортица". "Он превратил заповедник "Хортица" в самый посещаемый, успешно проводил его реставрацию в рамках программы "большая реставрация". Уверен, что назначение Максима Остапенко усилит работу заповедника "Киево-Печерская лавра", - отметил Ткаченко. Министр добавил, что предыдущий и.о. гендиректора заповедника Александр Рудник теперь занимает должность заместителя директора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ситуация вокруг упц, религия, в мире, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, В мире, Киево-Печерская Лавра
На Украине сменили и.о. главы заповедника "Киево-Печерская лавра"
Минкульт Украины назначил Остапенко и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра"
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.
Новым исполняющим обязанности гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" назначен Максим Остапенко, сообщил
министр культуры Украины Александр Ткаченко.
«
"Хочу поздравить нового и. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко. Подписал сегодня соответствующий приказ о его назначении", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
По его словам, Остапенко - кандидат исторических наук, специалист в областях охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ. С 2007 года руководил национальным заповедником "Хортица".
"Он превратил заповедник "Хортица" в самый посещаемый, успешно проводил его реставрацию в рамках программы "большая реставрация". Уверен, что назначение Максима Остапенко усилит работу заповедника "Киево-Печерская лавра", - отметил Ткаченко.
Министр добавил, что предыдущий и.о. гендиректора заповедника Александр Рудник теперь занимает должность заместителя директора.
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