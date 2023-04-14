https://ria.ru/20230414/zapad-1865311850.html
Лавров оценил попытки Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии
Лавров оценил попытки Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии - РИА Новости, 14.04.2023
Лавров оценил попытки Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии
Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать "второй фронт" в Грузии, Молдавии, а также военный контингент Польши на... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:27
2023-04-14T13:27
2023-04-14T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
молдавия
россия
сергей лавров
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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать "второй фронт" в Грузии, Молдавии, а также военный контингент Польши на границе с Белоруссией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Совокупность этих факторов не дает никому расслабляться, мы и не расслабляемся, мы все это видим и все учитываем в нашем планировании - и военно-политическом, и дипломатическом, и в других отношениях", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Узбекистан. Он подчеркнул, что РФ видела попытки втянуть руководство Грузии в создание "второго фронта", но власти страны проявили ответственный подход и отказались от подобного рода действий. Кроме того, добавил министр, были сообщения, что и из Молдавии пытаются сделать "второй, третий, полуторный фронт". "То, как Запад относится к тому или иному руководству, было наглядно продемонстрировано, когда в Молдове были протесты против прозападной линии президента и правительства, протесты против игнорирования интересов развития экономики. И Запад осудил это чуть ли как не попытку свергнуть законные власти, в то же самое время в Грузии были протесты против абсолютно ясного, понятного законопроекта, в соответствии с которым если ты получаешь деньги из-за границы и занимаешься общественно-политической деятельностью - пожалуйста, сообщи, откуда деньги", - отметил Лавров. В случае с Грузией протесты были активно поддержаны Западом, отметил он. Российский министр в своем выступлении также отметил, что Польша сконцентрировала на границе с Белоруссией серьезный военный контингент, о чем также не стоит забывать.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, молдавия, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Молдавия, Россия, Сергей Лавров
Лавров оценил попытки Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии
Лавров: Россия учитывает попытки Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии
САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать "второй фронт" в Грузии, Молдавии, а также военный контингент Польши на границе с Белоруссией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Совокупность этих факторов не дает никому расслабляться, мы и не расслабляемся, мы все это видим и все учитываем в нашем планировании - и военно-политическом, и дипломатическом, и в других отношениях", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Узбекистан.
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Он подчеркнул, что РФ видела попытки втянуть руководство Грузии в создание "второго фронта", но власти страны проявили ответственный подход и отказались от подобного рода действий. Кроме того, добавил министр, были сообщения, что и из Молдавии пытаются сделать "второй, третий, полуторный фронт".
"То, как Запад относится к тому или иному руководству, было наглядно продемонстрировано, когда в Молдове были протесты против прозападной линии президента и правительства, протесты против игнорирования интересов развития экономики. И Запад осудил это чуть ли как не попытку свергнуть законные власти, в то же самое время в Грузии были протесты против абсолютно ясного, понятного законопроекта, в соответствии с которым если ты получаешь деньги из-за границы и занимаешься общественно-политической деятельностью - пожалуйста, сообщи, откуда деньги", - отметил Лавров.
В случае с Грузией протесты были активно поддержаны Западом, отметил он.
Российский министр в своем выступлении также отметил, что Польша сконцентрировала на границе с Белоруссией серьезный военный контингент, о чем также не стоит забывать.
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