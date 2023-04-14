https://ria.ru/20230414/zapad-1865311850.html

Лавров оценил попытки Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии

Лавров оценил попытки Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии - РИА Новости, 14.04.2023

Лавров оценил попытки Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии

Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать "второй фронт" в Грузии, Молдавии, а также военный контингент Польши на... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:27

2023-04-14T13:27

2023-04-14T13:28

специальная военная операция на украине

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грузия

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сергей лавров

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САМАРКАНД, 14 апр - РИА Новости. Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать "второй фронт" в Грузии, Молдавии, а также военный контингент Польши на границе с Белоруссией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Совокупность этих факторов не дает никому расслабляться, мы и не расслабляемся, мы все это видим и все учитываем в нашем планировании - и военно-политическом, и дипломатическом, и в других отношениях", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Узбекистан. Он подчеркнул, что РФ видела попытки втянуть руководство Грузии в создание "второго фронта", но власти страны проявили ответственный подход и отказались от подобного рода действий. Кроме того, добавил министр, были сообщения, что и из Молдавии пытаются сделать "второй, третий, полуторный фронт". "То, как Запад относится к тому или иному руководству, было наглядно продемонстрировано, когда в Молдове были протесты против прозападной линии президента и правительства, протесты против игнорирования интересов развития экономики. И Запад осудил это чуть ли как не попытку свергнуть законные власти, в то же самое время в Грузии были протесты против абсолютно ясного, понятного законопроекта, в соответствии с которым если ты получаешь деньги из-за границы и занимаешься общественно-политической деятельностью - пожалуйста, сообщи, откуда деньги", - отметил Лавров. В случае с Грузией протесты были активно поддержаны Западом, отметил он. Российский министр в своем выступлении также отметил, что Польша сконцентрировала на границе с Белоруссией серьезный военный контингент, о чем также не стоит забывать.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, молдавия, россия, сергей лавров