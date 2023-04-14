https://ria.ru/20230414/zakony-1865481186.html

Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО

Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО - РИА Новости, 14.04.2023

Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T23:51

2023-04-14T23:51

2023-04-14T23:51

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна москалькова

госдума рф

оксана дмитриева

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам спецоперации и их семьям. В своем телеграм-канале омбудсмен сообщила, что провела встречу с Оксаной Дмитриевой - депутатом Госдумы, с которой она обсудила взаимодействие в сфере законотворчества о высшем образовании и медобслуживании некоторых льготных категорий граждан. "Пришли к выводу, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам СВО и их семьям. Многие из них принимались быстро, как того требовала ситуация. И закономерен тот факт, что на практике выявились некоторые противоречия, которые надо переосмыслить и исправить", - сообщила Москалькова. Также уполномоченный рассказала, что встретилась с ректором Университета мировых цивилизаций им В.В. Жириновского Олегом Слоботчиковым. "С Олегом Николаевичем договорились заключить соглашение о сотрудничестве, проработать возможность создания в университете базовой кафедры по правам человека и совместно подготовить курс лекций по данной тематике", - рассказала она.

https://ria.ru/20230315/diskreditatsiya-1858026947.html

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общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф, оксана дмитриева