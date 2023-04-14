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Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО
Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО - РИА Новости, 14.04.2023
Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T23:51
2023-04-14T23:51
2023-04-14T23:51
специальная военная операция на украине
общество
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам спецоперации и их семьям. В своем телеграм-канале омбудсмен сообщила, что провела встречу с Оксаной Дмитриевой - депутатом Госдумы, с которой она обсудила взаимодействие в сфере законотворчества о высшем образовании и медобслуживании некоторых льготных категорий граждан. "Пришли к выводу, что настало время провести ревизию законов по льготам участникам СВО и их семьям. Многие из них принимались быстро, как того требовала ситуация. И закономерен тот факт, что на практике выявились некоторые противоречия, которые надо переосмыслить и исправить", - сообщила Москалькова. Также уполномоченный рассказала, что встретилась с ректором Университета мировых цивилизаций им В.В. Жириновского Олегом Слоботчиковым. "С Олегом Николаевичем договорились заключить соглашение о сотрудничестве, проработать возможность создания в университете базовой кафедры по правам человека и совместно подготовить курс лекций по данной тематике", - рассказала она.
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общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф, оксана дмитриева
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Оксана Дмитриева
Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО
Москалькова предложила провести ревизию законов по льготам участникам СВО и их семьям