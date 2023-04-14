https://ria.ru/20230414/zakon-1865257128.html

В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме"

В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме" - РИА Новости, 14.04.2023

В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме"

Разработана структура нового закона "О туризме", которая должна быть понятна по своей сути, сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:32

2023-04-14T12:32

2023-04-14T12:35

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Разработана структура нового закона "О туризме", которая должна быть понятна по своей сути, сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. По словам Тарбаева, законопроект носит рамочный характер. "Документ позволит не только исполнительной власти, но и регионам быстро реагировать, а наша задача закрепить на федеральном уровне основные понятия, правила игры и критерии оценки развития туристической отрасли", — добавил депутат. Сейчас проект структуры нового закона "О туризме" включает в себя восемь глав. Планируется, что первая глава будет содержать понятийный аппарат отрасли и предмет регулирования закона. Вторая глава включает в себя статьи с третьей по одиннадцатую и называется "Государственное регулирование туризма".Глава номер три определяет инфраструктуру, критерии цифровизации, а также кадровую подготовку. Четвертая и пятая главы посвящены деятельности по предоставлению услуг в сфере туризма (например, услуги туроператоров, турагентств) и защиту прав туристов соответственно. Также в шестой главе прописывается координация по безопасности путешественников. Глава семь включает в себя пункты по международному сотрудничеству. Последняя глава определяет ответственность за нарушения законодательства о туризме и приведение нормативных правовых актов в соответствие с новым законом.

https://ria.ru/20230405/turizm-1863086118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сангаджи тарбаев, госдума рф