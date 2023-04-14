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В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме"
В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме" - РИА Новости, 14.04.2023
В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме"
Разработана структура нового закона "О туризме", которая должна быть понятна по своей сути, сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:32
2023-04-14T12:32
2023-04-14T12:35
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туризм
туристы
сангаджи тарбаев
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Разработана структура нового закона "О туризме", которая должна быть понятна по своей сути, сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. По словам Тарбаева, законопроект носит рамочный характер. "Документ позволит не только исполнительной власти, но и регионам быстро реагировать, а наша задача закрепить на федеральном уровне основные понятия, правила игры и критерии оценки развития туристической отрасли", — добавил депутат. Сейчас проект структуры нового закона "О туризме" включает в себя восемь глав. Планируется, что первая глава будет содержать понятийный аппарат отрасли и предмет регулирования закона. Вторая глава включает в себя статьи с третьей по одиннадцатую и называется "Государственное регулирование туризма".Глава номер три определяет инфраструктуру, критерии цифровизации, а также кадровую подготовку. Четвертая и пятая главы посвящены деятельности по предоставлению услуг в сфере туризма (например, услуги туроператоров, турагентств) и защиту прав туристов соответственно. Также в шестой главе прописывается координация по безопасности путешественников. Глава семь включает в себя пункты по международному сотрудничеству. Последняя глава определяет ответственность за нарушения законодательства о туризме и приведение нормативных правовых актов в соответствие с новым законом.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, сангаджи тарбаев, госдума рф
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ
В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме"
Глава комитета ГД Тарбаев: структура нового закона "О туризме" будет включать восемь глав
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Разработана структура нового закона "О туризме", которая должна быть понятна по своей сути, сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.
«
"Мы разработали структуру нового закона, скажем так, она выглядит на одну страницу... Но нам кажется, что она должна быть сначала понятна по своей сути, а потом уже нужно расписывать ее глубоко", — сказал он на стратегической сессии рабочей группы "Нормативное сопровождение".
По словам Тарбаева, законопроект носит рамочный характер. "Документ позволит не только исполнительной власти, но и регионам быстро реагировать, а наша задача закрепить на федеральном уровне основные понятия, правила игры и критерии оценки развития туристической отрасли", — добавил депутат.
Сейчас проект структуры нового закона "О туризме" включает в себя восемь глав.
Планируется, что первая глава будет содержать понятийный аппарат отрасли и предмет регулирования закона. Вторая глава включает в себя статьи с третьей по одиннадцатую и называется "Государственное регулирование туризма".
Глава номер три определяет инфраструктуру, критерии цифровизации, а также кадровую подготовку. Четвертая и пятая главы посвящены деятельности по предоставлению услуг в сфере туризма (например, услуги туроператоров, турагентств) и защиту прав туристов соответственно. Также в шестой главе прописывается координация по безопасности путешественников. Глава семь включает в себя пункты по международному сотрудничеству.
Последняя глава определяет ответственность за нарушения законодательства о туризме и приведение нормативных правовых актов в соответствие с новым законом.
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