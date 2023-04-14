Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме" - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:32 14.04.2023 (обновлено: 12:35 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/zakon-1865257128.html
В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме"
В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме" - РИА Новости, 14.04.2023
В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме"
Разработана структура нового закона "О туризме", которая должна быть понятна по своей сути, сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:32
2023-04-14T12:35
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сангаджи тарбаев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Разработана структура нового закона "О туризме", которая должна быть понятна по своей сути, сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. По словам Тарбаева, законопроект носит рамочный характер. "Документ позволит не только исполнительной власти, но и регионам быстро реагировать, а наша задача закрепить на федеральном уровне основные понятия, правила игры и критерии оценки развития туристической отрасли", — добавил депутат. Сейчас проект структуры нового закона "О туризме" включает в себя восемь глав. Планируется, что первая глава будет содержать понятийный аппарат отрасли и предмет регулирования закона. Вторая глава включает в себя статьи с третьей по одиннадцатую и называется "Государственное регулирование туризма".Глава номер три определяет инфраструктуру, критерии цифровизации, а также кадровую подготовку. Четвертая и пятая главы посвящены деятельности по предоставлению услуг в сфере туризма (например, услуги туроператоров, турагентств) и защиту прав туристов соответственно. Также в шестой главе прописывается координация по безопасности путешественников. Глава семь включает в себя пункты по международному сотрудничеству. Последняя глава определяет ответственность за нарушения законодательства о туризме и приведение нормативных правовых актов в соответствие с новым законом.
https://ria.ru/20230405/turizm-1863086118.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, сангаджи тарбаев, госдума рф
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ
В Госдуме разработали структуру нового закона "О туризме"

Глава комитета ГД Тарбаев: структура нового закона "О туризме" будет включать восемь глав

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Разработана структура нового закона "О туризме", которая должна быть понятна по своей сути, сообщил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.
«
"Мы разработали структуру нового закона, скажем так, она выглядит на одну страницу... Но нам кажется, что она должна быть сначала понятна по своей сути, а потом уже нужно расписывать ее глубоко", — сказал он на стратегической сессии рабочей группы "Нормативное сопровождение".
По словам Тарбаева, законопроект носит рамочный характер. "Документ позволит не только исполнительной власти, но и регионам быстро реагировать, а наша задача закрепить на федеральном уровне основные понятия, правила игры и критерии оценки развития туристической отрасли", — добавил депутат.
Сейчас проект структуры нового закона "О туризме" включает в себя восемь глав.
Планируется, что первая глава будет содержать понятийный аппарат отрасли и предмет регулирования закона. Вторая глава включает в себя статьи с третьей по одиннадцатую и называется "Государственное регулирование туризма".
Глава номер три определяет инфраструктуру, критерии цифровизации, а также кадровую подготовку. Четвертая и пятая главы посвящены деятельности по предоставлению услуг в сфере туризма (например, услуги туроператоров, турагентств) и защиту прав туристов соответственно. Также в шестой главе прописывается координация по безопасности путешественников. Глава семь включает в себя пункты по международному сотрудничеству.
Последняя глава определяет ответственность за нарушения законодательства о туризме и приведение нормативных правовых актов в соответствие с новым законом.
Отдыхающие на соленом озере Баскунчак - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В развитие туризма в России вложат 700 миллиардов рублей
5 апреля, 10:42
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСангаджи ТарбаевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала