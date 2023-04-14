https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865376608.html

В Уфе задержали педофила, напавшего на трех девочек

В Уфе задержали педофила, напавшего на трех девочек - РИА Новости, 14.04.2023

В Уфе задержали педофила, напавшего на трех девочек

Правоохранители задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах к трем школьницам, старшей из которых 11 лет, заявили в сообщении СУСК РФ... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:11

2023-04-14T16:11

2023-04-14T16:11

россия

уфа

происшествия

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 14 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах к трем школьницам, старшей из которых 11 лет, заявили в сообщении СУСК РФ по Башкирии. Фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "иные действия сексуального характера" стал 37-летний житель Уфы. По версии следствия, днем 11 апреля подозреваемый совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 11-летней девочки, когда она заходила в подъезд своего дома на улице Российской, возвращаясь со школы. Девочка закричала, и мужчина скрылся. Спустя пару часов аналогичное преступление злоумышленник совершил в отношении 9-летней девочки на той же улице. На следующий день поступило сообщение о нападении на еще одну 9-летнюю девочку, информирует ведомство. В результате проведенной работы "в ходе патрулирования территории в районе совершения преступления вблизи улицы Комсомольская подозреваемый был замечен сотрудниками полиции и задержан", говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный сознался в содеянном. В МВД по Башкирии сообщают, что подозреваемый подходил к девочкам и спрашивал о времени, а потом приставал к ним.

https://ria.ru/20230302/srok-1855268910.html

https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, уфа, происшествия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)