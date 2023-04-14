https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865376608.html
В Уфе задержали педофила, напавшего на трех девочек
В Уфе задержали педофила, напавшего на трех девочек - РИА Новости, 14.04.2023
В Уфе задержали педофила, напавшего на трех девочек
Правоохранители задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах к трем школьницам, старшей из которых 11 лет, заявили в сообщении СУСК РФ... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:11
2023-04-14T16:11
2023-04-14T16:11
россия
уфа
происшествия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах к трем школьницам, старшей из которых 11 лет, заявили в сообщении СУСК РФ по Башкирии. Фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "иные действия сексуального характера" стал 37-летний житель Уфы. По версии следствия, днем 11 апреля подозреваемый совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 11-летней девочки, когда она заходила в подъезд своего дома на улице Российской, возвращаясь со школы. Девочка закричала, и мужчина скрылся. Спустя пару часов аналогичное преступление злоумышленник совершил в отношении 9-летней девочки на той же улице. На следующий день поступило сообщение о нападении на еще одну 9-летнюю девочку, информирует ведомство. В результате проведенной работы "в ходе патрулирования территории в районе совершения преступления вблизи улицы Комсомольская подозреваемый был замечен сотрудниками полиции и задержан", говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный сознался в содеянном. В МВД по Башкирии сообщают, что подозреваемый подходил к девочкам и спрашивал о времени, а потом приставал к ним.
https://ria.ru/20230302/srok-1855268910.html
https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уфа, происшествия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Уфа, Происшествия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе задержали педофила, напавшего на трех девочек
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах к трем школьницам
УФА, 14 апр - РИА Новости.
Правоохранители задержали в Уфе мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах к трем школьницам, старшей из которых 11 лет, заявили в сообщении
СУСК РФ по Башкирии.
Фигурантом уголовного дела по статье УК РФ "иные действия сексуального характера" стал 37-летний житель Уфы.
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По версии следствия, днем 11 апреля подозреваемый совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 11-летней девочки, когда она заходила в подъезд своего дома на улице Российской, возвращаясь со школы. Девочка закричала, и мужчина скрылся. Спустя пару часов аналогичное преступление злоумышленник совершил в отношении 9-летней девочки на той же улице. На следующий день поступило сообщение о нападении на еще одну 9-летнюю девочку, информирует ведомство.
В результате проведенной работы "в ходе патрулирования территории в районе совершения преступления вблизи улицы Комсомольская подозреваемый был замечен сотрудниками полиции и задержан", говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный сознался в содеянном.
В МВД по Башкирии сообщают, что подозреваемый подходил к девочкам и спрашивал о времени, а потом приставал к ним.
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