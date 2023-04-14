https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865353219.html

В США полиция задержала мать мальчика, стрелявшего в учительницу

В США полиция задержала мать мальчика, стрелявшего в учительницу - РИА Новости, 14.04.2023

В США полиция задержала мать мальчика, стрелявшего в учительницу

Мать шестилетнего мальчика из американского города Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, выстрелившего в свою учительницу, была задержана, ей предъявили ряд обвинений,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:12

2023-04-14T15:12

2023-04-14T15:20

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Мать шестилетнего мальчика из американского города Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, выстрелившего в свою учительницу, была задержана, ей предъявили ряд обвинений, сообщает местная полиция. По информации телеканала NBC, большое жюри в понедельник проголосовало за предъявление обвинений, Тейлор может грозить до шести лет тюремного заключения. Ранее телеканал NBC сообщал, что учительница начальных классов из Вирджинии Эбигейл Цвернер, получившая серьезное ранение, после того как в нее выстрелил 6-летний ученик, подала иск против администрации школы на 40 миллионов долларов. Шестого января в одной из начальных школ Вирджинии 6-летний мальчик выстрелил в свою учительницу. В полиции города сообщили, что перед инцидентом между учеником и учителем "произошла ссора", в результате которой был произведен один выстрел. Преподаватель была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент вызвал широкий резонанс, в частности, после того как полиция сообщила, что действия ученика были намеренными. Обвинения не были выдвинуты из-за возраста ученика. Родители мальчика заявили позднее, что оружие ранее всегда находилось дома в безопасном месте, а они сами были всегда привержены "ответственному владению оружием" и его хранению вне досягаемости детей. Кроме того, пара заявила, что ребенок имеет серьезные нарушения и получает "лечение, которое ему необходимо".

https://ria.ru/20230413/strelba-1865055655.html

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в мире, сша