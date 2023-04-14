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Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки

Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки - РИА Новости, 14.04.2023

Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки

Группировка ВС РФ "Юг" уничтожила три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии в районе Звановки в ДНР, а также три... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T05:08

2023-04-14T05:08

2023-04-14T05:08

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" уничтожила три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии в районе Звановки в ДНР, а также три артиллерийских орудия и миномет в районе Верхнекаменского, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. "В районе населенного пункта Звановка артиллерийским подразделением 2-го армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. В результате огневых налетов противник понес потери в живой силе и автомобильной технике", - сообщил Бигма. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в районе Верхнекаменского, добавил Бигма.

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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины