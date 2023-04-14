https://ria.ru/20230414/yug-1865208985.html
Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки
Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки - РИА Новости, 14.04.2023
Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки
Группировка ВС РФ "Юг" уничтожила три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии в районе Звановки в ДНР, а также три... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:08
2023-04-14T05:08
2023-04-14T05:08
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_0:186:2935:1837_1920x0_80_0_0_f75766c9bba55961b5585a846e4af797.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" уничтожила три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии в районе Звановки в ДНР, а также три артиллерийских орудия и миномет в районе Верхнекаменского, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. "В районе населенного пункта Звановка артиллерийским подразделением 2-го армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. В результате огневых налетов противник понес потери в живой силе и автомобильной технике", - сообщил Бигма. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в районе Верхнекаменского, добавил Бигма.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860189493_238:0:2687:1837_1920x0_80_0_0_f21768e4d378958e1fa725f84ac2fe55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки
Группировка "Юг" уничтожила три украинских ротных опорника в районе Звановки в ДНР