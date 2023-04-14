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Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/yug-1865208985.html
Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки
Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки - РИА Новости, 14.04.2023
Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки
Группировка ВС РФ "Юг" уничтожила три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии в районе Звановки в ДНР, а также три... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:08
2023-04-14T05:08
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" уничтожила три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии в районе Звановки в ДНР, а также три артиллерийских орудия и миномет в районе Верхнекаменского, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма. "В районе населенного пункта Звановка артиллерийским подразделением 2-го армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. В результате огневых налетов противник понес потери в живой силе и автомобильной технике", - сообщил Бигма. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в районе Верхнекаменского, добавил Бигма.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" уничтожила три ротных опорника ВСУ в районе Звановки

Группировка "Юг" уничтожила три украинских ротных опорника в районе Звановки в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" уничтожила три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады украинской армии в районе Звановки в ДНР, а также три артиллерийских орудия и миномет в районе Верхнекаменского, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.
"В районе населенного пункта Звановка артиллерийским подразделением 2-го армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. В результате огневых налетов противник понес потери в живой силе и автомобильной технике", - сообщил Бигма.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в районе Верхнекаменского, добавил Бигма.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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