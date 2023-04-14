https://ria.ru/20230414/yazyk-1865333363.html

В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите русского языка

В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите русского языка - РИА Новости, 14.04.2023

В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите русского языка

В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите родного языка, предполагающие изменения в ФЗ "О рекламе" и "О защите прав потребителей", сообщила глава... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:19

2023-04-14T14:19

2023-04-14T14:36

общество

елена ямпольская

госдума рф

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите родного языка, предполагающие изменения в ФЗ "О рекламе" и "О защите прав потребителей", сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.Госдума 16 февраля приняла закон о государственном языке. Согласно документу, при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском и перечень которых содержится в нормативных словарях. Ранее Ямпольская отмечала, что вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари."Готовы и предложения по дальнейшей защите родного языка, предполагающие изменения сразу в несколько федеральных законов. Включая ФЗ "О рекламе" и "О защите прав потребителей"", - написала Ямпольская в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230310/posobiya-1857056493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, елена ямпольская, госдума рф