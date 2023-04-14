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В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите русского языка - РИА Новости, 14.04.2023
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14:19 14.04.2023 (обновлено: 14:36 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/yazyk-1865333363.html
В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите русского языка
В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите русского языка - РИА Новости, 14.04.2023
В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите русского языка
В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите родного языка, предполагающие изменения в ФЗ "О рекламе" и "О защите прав потребителей", сообщила глава... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:19
2023-04-14T14:36
общество
елена ямпольская
госдума рф
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите родного языка, предполагающие изменения в ФЗ "О рекламе" и "О защите прав потребителей", сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.Госдума 16 февраля приняла закон о государственном языке. Согласно документу, при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском и перечень которых содержится в нормативных словарях. Ранее Ямпольская отмечала, что вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари."Готовы и предложения по дальнейшей защите родного языка, предполагающие изменения сразу в несколько федеральных законов. Включая ФЗ "О рекламе" и "О защите прав потребителей"", - написала Ямпольская в своем телеграм-канале.
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общество, елена ямпольская, госдума рф
Общество, Елена Ямпольская, Госдума РФ
В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите русского языка

Ямпольская: в ГД предложат новые изменения в законодательство для защиты русского языка

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Госдуме подготовили предложения по дальнейшей защите родного языка, предполагающие изменения в ФЗ "О рекламе" и "О защите прав потребителей", сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
Госдума 16 февраля приняла закон о государственном языке. Согласно документу, при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском и перечень которых содержится в нормативных словарях. Ранее Ямпольская отмечала, что вопрос замены иностранных слов при использовании русского языка как государственного встанет к 2025 году, когда появятся нормативные словари.
"Готовы и предложения по дальнейшей защите родного языка, предполагающие изменения сразу в несколько федеральных законов. Включая ФЗ "О рекламе" и "О защите прав потребителей"", - написала Ямпольская в своем телеграм-канале.
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