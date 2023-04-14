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В Осло назвали причину высылки 15 российских дипломатов - РИА Новости, 14.04.2023
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14:53 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/vysylka-1865347056.html
В Осло назвали причину высылки 15 российских дипломатов
В Осло назвали причину высылки 15 российских дипломатов - РИА Новости, 14.04.2023
В Осло назвали причину высылки 15 российских дипломатов
Российские дипломаты, которых Норвегия высылает из страны, вели "сигнальную разведку", занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:53
2023-04-14T14:53
в мире
норвегия
россия
осло
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МУРМАНСК, 14 апр – РИА Новости. Российские дипломаты, которых Норвегия высылает из страны, вели "сигнальную разведку", занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных с дипломатией, утверждают сотрудники норвежских спецслужб. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва расценивает решение Норвегии по высылке 15 дипломатов как "умышленное нагнетание враждебности против России", подчеркнув, что "никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется, вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской "шпионской деятельности". "Россия использует свои консульства и посольства для ведения сигнальной разведки. У нас нет оснований полагать, что в Норвегии они занимаются этим в меньшей степени, чем в других странах", - сказала на пресс-конференции глава контрразведывательного подразделения полицейской службы безопасности Норвегии Ингер Хаугланн, слова которой приводит телекомпания NRK. По мнению Хаугланн, разведывательная угроза со стороны России несколько снизилась с высылкой дипломатов, но не исчезла полностью. По мнению норвежских властей, высылаемые 15 россиян - это сотрудники российской разведки, выдающие себя за дипломатов. Все 15 "нежелательных" россиян должны покинуть страну в ближайшее время. Сколько именно времени у них есть, пока неизвестно. "Что касается пятнадцати высланных, то это люди, которые являются специалистами в различных областях", - отметил представитель норвежской контрразведки Даг Рёхьелль. Он пояснил, что задача одного из них была вербовать источники информации. В четверг министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата было принято с целью сократить якобы "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
https://ria.ru/20230414/diplomaty-1865341743.html
https://ria.ru/20230330/finlyandiya-1861795147.html
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в мире, норвегия, россия, осло, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Норвегия, Россия, Осло, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Осло назвали причину высылки 15 российских дипломатов

Норвежские спецслужбы утверждают, что высланные российские дипломаты занимались разведкой

CC BY-SA 3.0 / GAD / Здание посольства России в Осло
Здание посольства России в Осло - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
CC BY-SA 3.0 / GAD /
Здание посольства России в Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 апр – РИА Новости. Российские дипломаты, которых Норвегия высылает из страны, вели "сигнальную разведку", занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных с дипломатией, утверждают сотрудники норвежских спецслужб.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва расценивает решение Норвегии по высылке 15 дипломатов как "умышленное нагнетание враждебности против России", подчеркнув, что "никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется, вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской "шпионской деятельности".
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В МИД прокомментировали высылку 15 российских дипломатов из Норвегии
Вчера, 14:38
"Россия использует свои консульства и посольства для ведения сигнальной разведки. У нас нет оснований полагать, что в Норвегии они занимаются этим в меньшей степени, чем в других странах", - сказала на пресс-конференции глава контрразведывательного подразделения полицейской службы безопасности Норвегии Ингер Хаугланн, слова которой приводит телекомпания NRK. По мнению Хаугланн, разведывательная угроза со стороны России несколько снизилась с высылкой дипломатов, но не исчезла полностью.
По мнению норвежских властей, высылаемые 15 россиян - это сотрудники российской разведки, выдающие себя за дипломатов. Все 15 "нежелательных" россиян должны покинуть страну в ближайшее время. Сколько именно времени у них есть, пока неизвестно. "Что касается пятнадцати высланных, то это люди, которые являются специалистами в различных областях", - отметил представитель норвежской контрразведки Даг Рёхьелль. Он пояснил, что задача одного из них была вербовать источники информации.
В четверг министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата было принято с целью сократить якобы "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.
Финская полиция на улице Хельсинки - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Финская полиция заявила, что число "российских разведчиков" сократилось
30 марта, 12:00
 
В миреНорвегияРоссияОслоСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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