https://ria.ru/20230414/vysylka-1865347056.html

В Осло назвали причину высылки 15 российских дипломатов

В Осло назвали причину высылки 15 российских дипломатов - РИА Новости, 14.04.2023

В Осло назвали причину высылки 15 российских дипломатов

Российские дипломаты, которых Норвегия высылает из страны, вели "сигнальную разведку", занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:53

2023-04-14T14:53

2023-04-14T14:53

в мире

норвегия

россия

осло

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865033190_0:134:1600:1034_1920x0_80_0_0_539edef0d903719af2396b5ec1ef1449.jpg

МУРМАНСК, 14 апр – РИА Новости. Российские дипломаты, которых Норвегия высылает из страны, вели "сигнальную разведку", занимались поиском источников информации и рядом других дел, не связанных с дипломатией, утверждают сотрудники норвежских спецслужб. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва расценивает решение Норвегии по высылке 15 дипломатов как "умышленное нагнетание враждебности против России", подчеркнув, что "никаких конкретных претензий российским дипломатам не предъявляется, вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской "шпионской деятельности". "Россия использует свои консульства и посольства для ведения сигнальной разведки. У нас нет оснований полагать, что в Норвегии они занимаются этим в меньшей степени, чем в других странах", - сказала на пресс-конференции глава контрразведывательного подразделения полицейской службы безопасности Норвегии Ингер Хаугланн, слова которой приводит телекомпания NRK. По мнению Хаугланн, разведывательная угроза со стороны России несколько снизилась с высылкой дипломатов, но не исчезла полностью. По мнению норвежских властей, высылаемые 15 россиян - это сотрудники российской разведки, выдающие себя за дипломатов. Все 15 "нежелательных" россиян должны покинуть страну в ближайшее время. Сколько именно времени у них есть, пока неизвестно. "Что касается пятнадцати высланных, то это люди, которые являются специалистами в различных областях", - отметил представитель норвежской контрразведки Даг Рёхьелль. Он пояснил, что задача одного из них была вербовать источники информации. В четверг министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства персонами нон грата было принято с целью сократить якобы "нежелательную разведывательную деятельность". МИД Норвегии также заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам российских разведслужб.

https://ria.ru/20230414/diplomaty-1865341743.html

https://ria.ru/20230330/finlyandiya-1861795147.html

норвегия

россия

осло

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, норвегия, россия, осло, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)