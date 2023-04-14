Украинские власти активно готовятся к парламентским выборам, сообщили СМИ
Страна: Киев активно готовится к парламентским выборам, несмотря на военное положение
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские власти активизировали подготовку к парламентским выборам, которые должны были состояться осенью 2023 года, несмотря на продолжающееся военное положение в стране, пишет в пятницу украинское интернет-издание "Страна".
"Украинские власти дали команду активизировать подготовку к выборам в парламент, которые могут пройти в октябре этого года, либо в марте следующего (вместе с президентскими) в зависимости от того, когда закончатся боевые действия и можно будет отменить военное положение", - пишет издание со ссылкой на источники близкие к офису Владимира Зеленского, а также источники в партии власти "Слуга народа", центральной избирательной комиссии страны и областных администрациях.
Одним из прорабатываемых вариантов, как пишет издание, является объединение парламентских выборов, которые первоначально должны были состояться в октябре 2023 года, и президентских, которые должны были проводиться весной 2024 года. Тем не менее ключевым условием является прекращение боевые действий и отмена военного положения, во время которого выбора проводить нельзя.
Издание отмечает, что члены центрального избирательного комитета Украины стали проводить регулярные встречи с ЦИК Боснии и Герцеговины, в ходе которых обсуждается опыт проведения этой страной послевоенных выборов. Также издание со ссылкой на источники пишет, что на Украине уже создана рабочая группа по подготовке к выборам.
Проблема организации выборов сопряжена с рядом трудностей, вызванных значительным количеством внутренних перемещенных лиц и беженцев за границей, пишет "Страна". "Сейчас все понимают, что огромную массу беженцев и вообще проживающих за границей граждан Украины диппредставительства не смогут через себя пропустить", - говорится в сообщении, в котором приводится пример Польши, где необходимо открыть не менее 300 дополнительных избирательных участков из-за нахождения около двух миллионов беженцев с Украины. Для организации выборов на рубежом Украине необходимо активное содействие центризбиркомов европейских стран.
Другим вариантом является электронное голосование через приложение "Дия" ("Действие" - ред.), однако такой вариант может сопровождаться обвинениями в массовой фальсификации выборов. Еще один вариант - голосование по почте, но этот способ может столкнуться с нареканиями из-за недостаточной защищенности процесса.
Тем не менее, как пишет издание, все зависит от хода боевых действий. "В мае военное положение однозначно продлят еще на три месяца. Поэтому важно - продлят ли его в августе? Если нет, то есть шанс успеть организовать проведение выборов в Раду в конце октября 2023 года", - отмечает издание со ссылкой на источники в руководстве партии "Слуга народа".