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Украинские власти активно готовятся к парламентским выборам, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 14.04.2023 (обновлено: 18:56 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/vybory-1865438458.html
Украинские власти активно готовятся к парламентским выборам, сообщили СМИ
Украинские власти активно готовятся к парламентским выборам, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские власти активно готовятся к парламентским выборам, сообщили СМИ
Украинские власти активизировали подготовку к парламентским выборам, которые должны были состояться осенью 2023 года, несмотря на продолжающееся военное... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:42
2023-04-14T18:56
специальная военная операция на украине
в мире
босния и герцеговина
украина
владимир зеленский
польша
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские власти активизировали подготовку к парламентским выборам, которые должны были состояться осенью 2023 года, несмотря на продолжающееся военное положение в стране, пишет в пятницу украинское интернет-издание "Страна". "Украинские власти дали команду активизировать подготовку к выборам в парламент, которые могут пройти в октябре этого года, либо в марте следующего (вместе с президентскими) в зависимости от того, когда закончатся боевые действия и можно будет отменить военное положение", - пишет издание со ссылкой на источники близкие к офису Владимира Зеленского, а также источники в партии власти "Слуга народа", центральной избирательной комиссии страны и областных администрациях. Одним из прорабатываемых вариантов, как пишет издание, является объединение парламентских выборов, которые первоначально должны были состояться в октябре 2023 года, и президентских, которые должны были проводиться весной 2024 года. Тем не менее ключевым условием является прекращение боевые действий и отмена военного положения, во время которого выбора проводить нельзя. Издание отмечает, что члены центрального избирательного комитета Украины стали проводить регулярные встречи с ЦИК Боснии и Герцеговины, в ходе которых обсуждается опыт проведения этой страной послевоенных выборов. Также издание со ссылкой на источники пишет, что на Украине уже создана рабочая группа по подготовке к выборам. Проблема организации выборов сопряжена с рядом трудностей, вызванных значительным количеством внутренних перемещенных лиц и беженцев за границей, пишет "Страна". "Сейчас все понимают, что огромную массу беженцев и вообще проживающих за границей граждан Украины диппредставительства не смогут через себя пропустить", - говорится в сообщении, в котором приводится пример Польши, где необходимо открыть не менее 300 дополнительных избирательных участков из-за нахождения около двух миллионов беженцев с Украины. Для организации выборов на рубежом Украине необходимо активное содействие центризбиркомов европейских стран. Другим вариантом является электронное голосование через приложение "Дия" ("Действие" - ред.), однако такой вариант может сопровождаться обвинениями в массовой фальсификации выборов. Еще один вариант - голосование по почте, но этот способ может столкнуться с нареканиями из-за недостаточной защищенности процесса. Тем не менее, как пишет издание, все зависит от хода боевых действий. "В мае военное положение однозначно продлят еще на три месяца. Поэтому важно - продлят ли его в августе? Если нет, то есть шанс успеть организовать проведение выборов в Раду в конце октября 2023 года", - отмечает издание со ссылкой на источники в руководстве партии "Слуга народа".
https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html
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украина
польша
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в мире, босния и герцеговина, украина, владимир зеленский, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Босния и Герцеговина, Украина, Владимир Зеленский, Польша
Украинские власти активно готовятся к парламентским выборам, сообщили СМИ

Страна: Киев активно готовится к парламентским выборам, несмотря на военное положение

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские власти активизировали подготовку к парламентским выборам, которые должны были состояться осенью 2023 года, несмотря на продолжающееся военное положение в стране, пишет в пятницу украинское интернет-издание "Страна".
"Украинские власти дали команду активизировать подготовку к выборам в парламент, которые могут пройти в октябре этого года, либо в марте следующего (вместе с президентскими) в зависимости от того, когда закончатся боевые действия и можно будет отменить военное положение", - пишет издание со ссылкой на источники близкие к офису Владимира Зеленского, а также источники в партии власти "Слуга народа", центральной избирательной комиссии страны и областных администрациях.
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Одним из прорабатываемых вариантов, как пишет издание, является объединение парламентских выборов, которые первоначально должны были состояться в октябре 2023 года, и президентских, которые должны были проводиться весной 2024 года. Тем не менее ключевым условием является прекращение боевые действий и отмена военного положения, во время которого выбора проводить нельзя.
Издание отмечает, что члены центрального избирательного комитета Украины стали проводить регулярные встречи с ЦИК Боснии и Герцеговины, в ходе которых обсуждается опыт проведения этой страной послевоенных выборов. Также издание со ссылкой на источники пишет, что на Украине уже создана рабочая группа по подготовке к выборам.
Проблема организации выборов сопряжена с рядом трудностей, вызванных значительным количеством внутренних перемещенных лиц и беженцев за границей, пишет "Страна". "Сейчас все понимают, что огромную массу беженцев и вообще проживающих за границей граждан Украины диппредставительства не смогут через себя пропустить", - говорится в сообщении, в котором приводится пример Польши, где необходимо открыть не менее 300 дополнительных избирательных участков из-за нахождения около двух миллионов беженцев с Украины. Для организации выборов на рубежом Украине необходимо активное содействие центризбиркомов европейских стран.
Другим вариантом является электронное голосование через приложение "Дия" ("Действие" - ред.), однако такой вариант может сопровождаться обвинениями в массовой фальсификации выборов. Еще один вариант - голосование по почте, но этот способ может столкнуться с нареканиями из-за недостаточной защищенности процесса.
Тем не менее, как пишет издание, все зависит от хода боевых действий. "В мае военное положение однозначно продлят еще на три месяца. Поэтому важно - продлят ли его в августе? Если нет, то есть шанс успеть организовать проведение выборов в Раду в конце октября 2023 года", - отмечает издание со ссылкой на источники в руководстве партии "Слуга народа".
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