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Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП до двух процентов в 2024 году - РИА Новости, 14.04.2023
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15:18 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/vvp-1865355516.html
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП до двух процентов в 2024 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП до двух процентов в 2024 году - РИА Новости, 14.04.2023
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП до двух процентов в 2024 году
Минэкономразвития прогнозирует ускорение роста экономики России в 2024 году на 2%, в 2025 и 2026 годах - до 2,6% и 2,8% соответственно, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:18
2023-04-14T15:18
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
urals
brent
федеральная таможенная служба (фтс россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует ускорение роста экономики России в 2024 году на 2%, в 2025 и 2026 годах - до 2,6% и 2,8% соответственно, сообщил журналистам представитель министерства. Такие данные, по его словам, содержатся в параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Ранее в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 1,2% после снижения на 2,1% в 2022 году. Как сообщил представитель ведомства, в сценарных условиях на предстоящую трехлетку Минэкономразвития не будет публиковать оценки ситуации в топливно-энергетическом комплексе. "Ввиду противодействия санкционным решениям, мы в открытой части прогноза закрыли все возможные показатели, которые могут нанести вред деятельности компаний по различным направлениям, но основное - это топливно-энергетический комплекс", - сказал представитель министерства. Ранее в прогнозе министерства приводились оценки по уровню добычи нефти, прогнозы по экспорту газа в страны дальнего и ближнего зарубежья, средние контрактные цены на газ и другое. Кроме того, как сообщил федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)". "Для прогноза использовалась оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС", - сказал чиновник. В параметрах сценарных условий на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов заложено постепенное снижение цен на Brent – с 80,7 доллара за баррель в 2023 году до 70,6 доллара за баррель в 2026 году. В прогнозе Минэкономразвития, подготовленном в сентябре 2022 года, была заложена цена на нефть марки Urals в 2023 году в 70,1 доллара за баррель.
https://ria.ru/20230414/dokhody-1865344738.html
https://ria.ru/20230404/ekonomika-1862904727.html
https://ria.ru/20230411/inflyatsiya-1864572550.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals, brent, федеральная таможенная служба (фтс россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Urals, Brent, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Цены на нефть
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП до двух процентов в 2024 году

Минэкономразвития спрогнозировало ускорение роста ВВП России до двух процентов к 2024 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует ускорение роста экономики России в 2024 году на 2%, в 2025 и 2026 годах - до 2,6% и 2,8% соответственно, сообщил журналистам представитель министерства. Такие данные, по его словам, содержатся в параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Ранее в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 1,2% после снижения на 2,1% в 2022 году.
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Как сообщил представитель ведомства, в сценарных условиях на предстоящую трехлетку Минэкономразвития не будет публиковать оценки ситуации в топливно-энергетическом комплексе.
"Ввиду противодействия санкционным решениям, мы в открытой части прогноза закрыли все возможные показатели, которые могут нанести вред деятельности компаний по различным направлениям, но основное - это топливно-энергетический комплекс", - сказал представитель министерства.
Ранее в прогнозе министерства приводились оценки по уровню добычи нефти, прогнозы по экспорту газа в страны дальнего и ближнего зарубежья, средние контрактные цены на газ и другое.
Кроме того, как сообщил федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)".
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"Для прогноза использовалась оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС", - сказал чиновник.
В параметрах сценарных условий на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов заложено постепенное снижение цен на Brent – с 80,7 доллара за баррель в 2023 году до 70,6 доллара за баррель в 2026 году.
В прогнозе Минэкономразвития, подготовленном в сентябре 2022 года, была заложена цена на нефть марки Urals в 2023 году в 70,1 доллара за баррель.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)UralsBrentФедеральная таможенная служба (ФТС России)Цены на нефть
 
 
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