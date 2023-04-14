https://ria.ru/20230414/vvp-1865355516.html

Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП до двух процентов в 2024 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП до двух процентов в 2024 году - РИА Новости, 14.04.2023

Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП до двух процентов в 2024 году

Минэкономразвития прогнозирует ускорение роста экономики России в 2024 году на 2%, в 2025 и 2026 годах - до 2,6% и 2,8% соответственно, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:18

2023-04-14T15:18

2023-04-14T15:18

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

urals

brent

федеральная таможенная служба (фтс россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует ускорение роста экономики России в 2024 году на 2%, в 2025 и 2026 годах - до 2,6% и 2,8% соответственно, сообщил журналистам представитель министерства. Такие данные, по его словам, содержатся в параметрах сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Ранее в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 1,2% после снижения на 2,1% в 2022 году. Как сообщил представитель ведомства, в сценарных условиях на предстоящую трехлетку Минэкономразвития не будет публиковать оценки ситуации в топливно-энергетическом комплексе. "Ввиду противодействия санкционным решениям, мы в открытой части прогноза закрыли все возможные показатели, которые могут нанести вред деятельности компаний по различным направлениям, но основное - это топливно-энергетический комплекс", - сказал представитель министерства. Ранее в прогнозе министерства приводились оценки по уровню добычи нефти, прогнозы по экспорту газа в страны дальнего и ближнего зарубежья, средние контрактные цены на газ и другое. Кроме того, как сообщил федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения прогноза, "в рамках сценарных условий предусмотрен отход от индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)". "Для прогноза использовалась оценка экспортной контрактной цены по данным ФТС", - сказал чиновник. В параметрах сценарных условий на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов заложено постепенное снижение цен на Brent – с 80,7 доллара за баррель в 2023 году до 70,6 доллара за баррель в 2026 году. В прогнозе Минэкономразвития, подготовленном в сентябре 2022 года, была заложена цена на нефть марки Urals в 2023 году в 70,1 доллара за баррель.

https://ria.ru/20230414/dokhody-1865344738.html

https://ria.ru/20230404/ekonomika-1862904727.html

https://ria.ru/20230411/inflyatsiya-1864572550.html

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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals, brent, федеральная таможенная служба (фтс россии), цены на нефть