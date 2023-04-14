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Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента - РИА Новости, 14.04.2023
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14:16 14.04.2023 (обновлено: 15:29 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/vvp-1865329747.html
Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента
Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента - РИА Новости, 14.04.2023
Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента
Министерство экономического развития прогнозирует рост ВВП в 2023 году на 1,2 процента, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совместном заседании... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:16
2023-04-14T15:29
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министерство экономического развития прогнозирует рост ВВП в 2023 году на 1,2 процента, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития."Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом – за счет восстановления потребительского спроса", - сказал Решетников.Прогноз Минэкономразвития РФ, который был разработан в сентябре и лег в основу бюджета на трехлетку, предполагал снижение экономики на 0,8%. Однако в марте Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Позднее он уточнял, что рост экономики будет видимым.В 2022 году ВВП РФ снизился на 2,1%.
https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864570729.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента

Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России на 1,2% в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министерство экономического развития прогнозирует рост ВВП в 2023 году на 1,2 процента, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.
"Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом – за счет восстановления потребительского спроса", - сказал Решетников.
Прогноз Минэкономразвития РФ, который был разработан в сентябре и лег в основу бюджета на трехлетку, предполагал снижение экономики на 0,8%. Однако в марте Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Позднее он уточнял, что рост экономики будет видимым.
В 2022 году ВВП РФ снизился на 2,1%.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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