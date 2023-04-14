https://ria.ru/20230414/vvp-1865329747.html

Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента

Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента - РИА Новости, 14.04.2023

Минэкономразвития ожидает рост ВВП России на 1,2 процента

Министерство экономического развития прогнозирует рост ВВП в 2023 году на 1,2 процента, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совместном заседании... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:16

2023-04-14T14:16

2023-04-14T15:29

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министерство экономического развития прогнозирует рост ВВП в 2023 году на 1,2 процента, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития."Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом – за счет восстановления потребительского спроса", - сказал Решетников.Прогноз Минэкономразвития РФ, который был разработан в сентябре и лег в основу бюджета на трехлетку, предполагал снижение экономики на 0,8%. Однако в марте Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Позднее он уточнял, что рост экономики будет видимым.В 2022 году ВВП РФ снизился на 2,1%.

https://ria.ru/20230411/ekonomika-1864570729.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, министерство финансов рф (минфин россии)