https://ria.ru/20230414/vtsiom-1865249500.html

Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 14.04.2023

Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Доверяют президенту России Владимиру Путину 79,7% граждан, 77,1% россиян одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:58

2023-04-14T10:58

2023-04-14T10:58

россия

общество

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Доверяют президенту России Владимиру Путину 79,7% граждан, 77,1% россиян одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 79,7% россиян выразили свое непосредственное доверие президенту РФ, с ними не согласились 16,2% опрошенных. Работу Путина на его посту одобряют 77,1% граждан, не одобряют - 14,2% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 3 по 9 апреля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20230413/putin-1865028876.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, вциом