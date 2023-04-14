Рейтинг@Mail.ru
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/vtsiom-1865249500.html
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 14.04.2023
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Доверяют президенту России Владимиру Путину 79,7% граждан, 77,1% россиян одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:58
2023-04-14T10:58
россия
общество
владимир путин
вциом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_5a8cc94038e253db0d2d09b61c53d704.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Доверяют президенту России Владимиру Путину 79,7% граждан, 77,1% россиян одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 79,7% россиян выразили свое непосредственное доверие президенту РФ, с ними не согласились 16,2% опрошенных. Работу Путина на его посту одобряют 77,1% граждан, не одобряют - 14,2% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 3 по 9 апреля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20230413/putin-1865028876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5858da8baa2557677f225c5f45849cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин, вциом
Россия, Общество, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что президенту Путину доверяют 79,7 процента россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Доверяют президенту России Владимиру Путину 79,7% граждан, 77,1% россиян одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 79,7% россиян выразили свое непосредственное доверие президенту РФ, с ними не согласились 16,2% опрошенных.
Работу Путина на его посту одобряют 77,1% граждан, не одобряют - 14,2% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 3 по 9 апреля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Президент России Владимир Путин
Песков рассказал, почему Путин не пользуется Telegram
Вчера, 13:06
 
РоссияОбществоВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала