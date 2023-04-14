https://ria.ru/20230414/vtsiom-1865249500.html
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 14.04.2023
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Доверяют президенту России Владимиру Путину 79,7% граждан, 77,1% россиян одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:58
2023-04-14T10:58
2023-04-14T10:58
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общество
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Доверяют президенту России Владимиру Путину 79,7% граждан, 77,1% россиян одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 79,7% россиян выразили свое непосредственное доверие президенту РФ, с ними не согласились 16,2% опрошенных. Работу Путина на его посту одобряют 77,1% граждан, не одобряют - 14,2% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 3 по 9 апреля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20230413/putin-1865028876.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, владимир путин, вциом
Россия, Общество, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют 79,7 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что президенту Путину доверяют 79,7 процента россиян
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Доверяют президенту России Владимиру Путину 79,7% граждан, 77,1% россиян одобряют его деятельность, следует из результатов опроса
ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 79,7% россиян выразили свое непосредственное доверие президенту РФ, с ними не согласились 16,2% опрошенных.
Работу Путина на его посту одобряют 77,1% граждан, не одобряют - 14,2% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ -Спутник" был проведен с 3 по 9 апреля 2023 года среди 1,6 тысячи человек от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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