https://ria.ru/20230414/vts-1865440598.html
Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС
Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС - РИА Новости, 14.04.2023
Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве встречу со специальным секретарем Министерства обороны Республики Индии... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:46
2023-04-14T18:46
2023-04-14T18:50
россия
индия
москва
александр фомин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве встречу со специальным секретарем Министерства обороны Республики Индии Ниведитой Шукла Вермой, в ходе которой обсудил перспективы военно-технического сотрудничества и стратегического партнерства двух стран, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ. "Стороны в доверительном ключе обменялись мнениями по текущим направлениям двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, подтвердили нацеленность нa дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства", - отметили в российском военном ведомстве. Там также проинформировали, что встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений теплой и дружественной обстановке.
https://ria.ru/20230407/indiya-1863722858.html
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россия, индия, москва, александр фомин
Россия, Индия, Москва, Александр Фомин
Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС
Замглавы Минобороны Фомин обсудил со спецсекретарем МО Индии Ниведитой Шукла Вермой ВТС