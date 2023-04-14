https://ria.ru/20230414/vts-1865440598.html

Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС

Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС - РИА Новости, 14.04.2023

Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве встречу со специальным секретарем Министерства обороны Республики Индии... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:46

2023-04-14T18:46

2023-04-14T18:50

россия

индия

москва

александр фомин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/66/1517896640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_192a5a2789b2426c1268f97a8fae0ed3.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве встречу со специальным секретарем Министерства обороны Республики Индии Ниведитой Шукла Вермой, в ходе которой обсудил перспективы военно-технического сотрудничества и стратегического партнерства двух стран, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ. "Стороны в доверительном ключе обменялись мнениями по текущим направлениям двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, подтвердили нацеленность нa дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства", - отметили в российском военном ведомстве. Там также проинформировали, что встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений теплой и дружественной обстановке.

https://ria.ru/20230407/indiya-1863722858.html

россия

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, индия, москва, александр фомин