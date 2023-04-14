Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 14.04.2023 (обновлено: 18:50 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/vts-1865440598.html
Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС
Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС - РИА Новости, 14.04.2023
Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве встречу со специальным секретарем Министерства обороны Республики Индии... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:46
2023-04-14T18:50
россия
индия
москва
александр фомин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/66/1517896640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_192a5a2789b2426c1268f97a8fae0ed3.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве встречу со специальным секретарем Министерства обороны Республики Индии Ниведитой Шукла Вермой, в ходе которой обсудил перспективы военно-технического сотрудничества и стратегического партнерства двух стран, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ. "Стороны в доверительном ключе обменялись мнениями по текущим направлениям двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, подтвердили нацеленность нa дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства", - отметили в российском военном ведомстве. Там также проинформировали, что встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений теплой и дружественной обстановке.
https://ria.ru/20230407/indiya-1863722858.html
россия
индия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151789/66/1517896640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfff9c99f13f57591a94faf9cfcd65ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, москва, александр фомин
Россия, Индия, Москва, Александр Фомин
Замглавы Минобороны России и спецсекретарь Минобороны Индии обсудили ВТС

Замглавы Минобороны Фомин обсудил со спецсекретарем МО Индии Ниведитой Шукла Вермой ВТС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве встречу со специальным секретарем Министерства обороны Республики Индии Ниведитой Шукла Вермой, в ходе которой обсудил перспективы военно-технического сотрудничества и стратегического партнерства двух стран, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
"Стороны в доверительном ключе обменялись мнениями по текущим направлениям двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, подтвердили нацеленность нa дальнейшее укрепление особо привилегированного стратегического партнерства", - отметили в российском военном ведомстве.
Там также проинформировали, что встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений теплой и дружественной обстановке.
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Индия не приносит в жертву двусторонние отношения с Россией, заявили в МИД
7 апреля, 12:39
 
РоссияИндияМоскваАлександр Фомин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала