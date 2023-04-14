https://ria.ru/20230414/vremya-1865466345.html

Путин подписал закон о московском часовом поясе в новых регионах

Путин подписал закон о московском часовом поясе в новых регионах - РИА Новости, 14.04.2023

Путин подписал закон о московском часовом поясе в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T20:59

2023-04-14T20:59

2023-04-14T20:59

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

херсонская область

запорожская область

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон включает новые субъекты РФ - Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область - в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230324/aktsiya-1860335561.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, херсонская область , запорожская область