Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о московском часовом поясе в новых регионах - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/vremya-1865466345.html
Путин подписал закон о московском часовом поясе в новых регионах
Путин подписал закон о московском часовом поясе в новых регионах - РИА Новости, 14.04.2023
Путин подписал закон о московском часовом поясе в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:59
2023-04-14T20:59
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343749_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_9a97733127a84ce512bcc04f0672526c.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон включает новые субъекты РФ - Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область - в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3). Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230324/aktsiya-1860335561.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343749_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_5a2b98cbe65a769d6f3dcb2b96733b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, херсонская область , запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Херсонская область , Запорожская область
Путин подписал закон о московском часовом поясе в новых регионах

Путин подписал закон, устанавливающий московский часовой пояс в новых регионах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпасская и Царская башни Московского Кремля
Спасская и Царская башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Спасская и Царская башни Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым определяется московский часовой пояс в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон включает новые субъекты РФ - Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и Херсонскую область - в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).
Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Кремле отказались принять участие в акции "Час Земли" в этом году
24 марта, 12:18
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала