"Кто настоящий враг?" Факт об Украине спровоцировал панику в конгрессе США
Конгрессвумен Грин назвала воюющую на Украине администрацию Байдена врагом американцев
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы . Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После утечки данных об Украине американцы должны определить, кто их настоящий враг, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
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"А еще он рассказал правду о том, что американские войска находятся на территории Украины, и о многом другом. Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или администрация, которая без всяких на то полномочий воюет на Украине, стране, даже не входящей в НАТО, против ядерной державы России?" — возмутилась она.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США выступают стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.