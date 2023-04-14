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"Кто настоящий враг?" Факт об Украине спровоцировал панику в конгрессе США - РИА Новости, 14.04.2023
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03:17 14.04.2023 (обновлено: 10:54 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/vrag-1865204535.html
"Кто настоящий враг?" Факт об Украине спровоцировал панику в конгрессе США
"Кто настоящий враг?" Факт об Украине спровоцировал панику в конгрессе США - РИА Новости, 14.04.2023
"Кто настоящий враг?" Факт об Украине спровоцировал панику в конгрессе США
После утечки данных об Украине американцы должны определить, кто их настоящий враг, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T03:17
2023-04-14T10:54
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После утечки данных об Украине американцы должны определить, кто их настоящий враг, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.Она назвала подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона служащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру "белым, мужчиной, христианином и противником конфликта". По ее мнению, эти качества делают из него "врага режима Байдена".Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США выступают стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
https://ria.ru/20230414/utechka-1865198129.html
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в мире, украина, сша, россия, марджори тейлор грин, сергей рябков, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Марджори Тейлор Грин, Сергей Рябков, Министерство обороны США, НАТО
"Кто настоящий враг?" Факт об Украине спровоцировал панику в конгрессе США

Конгрессвумен Грин назвала воюющую на Украине администрацию Байдена врагом американцев

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-миллиметровой гаубицы . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После утечки данных об Украине американцы должны определить, кто их настоящий враг, написала в Twitter член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.
Она назвала подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона служащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру "белым, мужчиной, христианином и противником конфликта". По ее мнению, эти качества делают из него "врага режима Байдена".
«
"А еще он рассказал правду о том, что американские войска находятся на территории Украины, и о многом другом. Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или администрация, которая без всяких на то полномочий воюет на Украине, стране, даже не входящей в НАТО, против ядерной державы России?" — возмутилась она.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США выступают стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
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