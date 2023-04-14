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Германия с начала года выдала россиянам около 5000 шенгенских виз
Германия с начала года выдала россиянам около 5000 шенгенских виз - РИА Новости, 14.04.2023
Германия с начала года выдала россиянам около 5000 шенгенских виз
Германия с начала текущего года выдала около 5 тысяч шенгенских виз россиянам, сообщила журналистам представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:14
2023-04-14T18:14
2023-04-14T18:14
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Германия с начала текущего года выдала около 5 тысяч шенгенских виз россиянам, сообщила журналистам представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе. "В этом году российским гражданам было выдано около 5 тысяч шенгенских виз… речь идет о шенгенских визах. Вы знаете, что они действительны в течение ограниченного периода времени, а именно 90 дней. Если речь идет о более длительном пребывании, то для этого существуют другие визы", - сказала представитель министерства на брифинге в пятницу. Она также указала на то, что одним из условий, которые проверяют диппредставительства и консульские учреждения ФРГ при рассмотрении заявлений на шенгенскую визу, является готовность к возвращению. "Это обязательное условие, которое всегда должно проверяться и которое… относится ко всем заявлениям на получение шенгенской визы. Конечно, готовность к возвращению также зависит от того, как складываются общие обстоятельства в стране происхождения. Это также относится к заявлениям на получение шенгенской визы во всем мире", - уточнила Зассе. При этом она добавила, что для ситуаций, в которых заявитель стремится к постоянному проживанию в Германии, действуют другие визовые правила.
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германия, россия, мвд германии, в мире, шенгенская виза, туризм
Германия, Россия, МВД Германии, В мире, Шенгенская виза, Туризм
Германия с начала года выдала россиянам около 5000 шенгенских виз
Представитель МИД Зассе: Германия с начала года выдала россиянам около 5000 шенгенских виз
БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Германия с начала текущего года выдала около 5 тысяч шенгенских виз россиянам, сообщила журналистам представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе.
"В этом году российским гражданам было выдано около 5 тысяч шенгенских виз… речь идет о шенгенских визах. Вы знаете, что они действительны в течение ограниченного периода времени, а именно 90 дней. Если речь идет о более длительном пребывании, то для этого существуют другие визы", - сказала представитель министерства на брифинге в пятницу.
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Она также указала на то, что одним из условий, которые проверяют диппредставительства и консульские учреждения ФРГ при рассмотрении заявлений на шенгенскую визу, является готовность к возвращению.
"Это обязательное условие, которое всегда должно проверяться и которое… относится ко всем заявлениям на получение шенгенской визы. Конечно, готовность к возвращению также зависит от того, как складываются общие обстоятельства в стране происхождения. Это также относится к заявлениям на получение шенгенской визы во всем мире", - уточнила Зассе.
При этом она добавила, что для ситуаций, в которых заявитель стремится к постоянному проживанию в Германии, действуют другие визовые правила.