https://ria.ru/20230414/vizit-1865249991.html
Глава МИД Уругвая посетит Китай с визитом
Глава МИД Уругвая посетит Китай с визитом - РИА Новости, 14.04.2023
Глава МИД Уругвая посетит Китай с визитом
Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо 16-20 апреля посетит с визитом Китай, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:00
2023-04-14T11:00
2023-04-14T11:00
в мире
китай
уругвай
цинь ган
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо 16-20 апреля посетит с визитом Китай, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "По приглашению министра иностранных дел КНР Цинь Гана глава МИД Уругвая Франсиско Бустильо 16-20 апреля посетит с визитом Китай", - сказал дипломат. По словам Ван Вэньбиня, в ходе визита стороны обсудят китайско-уругвайские отношения и обменяются мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Китайская сторона ожидает, что данный визит поспособствует укреплению политического взаимодоверия между странами и выведет двусторонние отношения между Китаем и Уругваем на новый уровень.
https://ria.ru/20230413/rossiya-1865180876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, уругвай, цинь ган
В мире, Китай, Уругвай, Цинь Ган
Глава МИД Уругвая посетит Китай с визитом
Глава МИД Уругвая Бустильо посетит Китай с пятидневным визитом
ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо 16-20 апреля посетит с визитом Китай, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"По приглашению министра иностранных дел КНР Цинь Гана
глава МИД Уругвая Франсиско Бустильо 16-20 апреля посетит с визитом Китай", - сказал дипломат.
По словам Ван Вэньбиня, в ходе визита стороны обсудят китайско-уругвайские отношения и обменяются мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Китайская сторона ожидает, что данный визит поспособствует укреплению политического взаимодоверия между странами и выведет двусторонние отношения между Китаем и Уругваем на новый уровень.
Опрос: большинство россиян считают, что сближение с Китаем принесет пользу