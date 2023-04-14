https://ria.ru/20230414/vizit-1865249991.html

Глава МИД Уругвая посетит Китай с визитом

Глава МИД Уругвая посетит Китай с визитом - РИА Новости, 14.04.2023

Глава МИД Уругвая посетит Китай с визитом

Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо 16-20 апреля посетит с визитом Китай, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:00

2023-04-14T11:00

2023-04-14T11:00

в мире

китай

уругвай

цинь ган

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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо 16-20 апреля посетит с визитом Китай, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "По приглашению министра иностранных дел КНР Цинь Гана глава МИД Уругвая Франсиско Бустильо 16-20 апреля посетит с визитом Китай", - сказал дипломат. По словам Ван Вэньбиня, в ходе визита стороны обсудят китайско-уругвайские отношения и обменяются мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Китайская сторона ожидает, что данный визит поспособствует укреплению политического взаимодоверия между странами и выведет двусторонние отношения между Китаем и Уругваем на новый уровень.

https://ria.ru/20230413/rossiya-1865180876.html

китай

уругвай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, уругвай, цинь ган