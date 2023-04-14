https://ria.ru/20230414/veter-1865392656.html
В Башкирии ураганный ветер сносит остановки и валит деревья
В Башкирии ураганный ветер сносит остановки и валит деревья - РИА Новости, 14.04.2023
В Башкирии ураганный ветер сносит остановки и валит деревья
Спасателям от жителей башкирских городов Уфы и Баймака поступили сообщения о сносе кровель, заборов, защитных конструкций мусорных контейнеров и падении... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:48
2023-04-14T16:48
2023-04-14T16:48
погода
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
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россия
баймак
калининский район
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Спасателям от жителей башкирских городов Уфы и Баймака поступили сообщения о сносе кровель, заборов, защитных конструкций мусорных контейнеров и падении деревьев из-за ураганного ветра, сообщили РИА Новости в МЧС по Башкирии. Ранее синоптики предупредили о ветре до 26 метров в секунду в Башкирии. В управлении гражданской защиты Уфы сообщают, что в городе фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра. "Поступило 4 сообщения о падении деревьев, 1 сообщение – о падении кровельного листа. В трех случаях инциденты произошли в Калининском районе столицы: два упавших дерева повредили автомобили, одно насаждение упало на дорогу. Два инцидента зафиксировано в Ленинском районе. В первом случае дерево упало на проезжую часть, во втором – кровельный лист упал на автомобиль", - говорится в сообщении. По данным управления, машины получили механические повреждения, из людей никто не пострадал. Коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды. Между тем, жители региона в соцсетях выкладывают фото и видео последствий урагана. Так, в одном случае остановочный павильон влетел в жилой дом, в некоторых случаях повалены столбы линий электропередачи, по дорогам летают оторванные листы заборов. Синоптики предупредили, что в субботу шквалистый ветер в Башкирии сохранится.
https://ria.ru/20230414/snegopad-1865284227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, республика башкортостан, россия, баймак, калининский район
Погода, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Уфа, Республика Башкортостан, Россия, Баймак, Калининский район
В Башкирии ураганный ветер сносит остановки и валит деревья
В Уфе и Баймаке ураганный ветер сносит остановки, срывает кровлю с крыш и валит деревья
УФА, 14 апр - РИА Новости. Спасателям от жителей башкирских городов Уфы и Баймака поступили сообщения о сносе кровель, заборов, защитных конструкций мусорных контейнеров и падении деревьев из-за ураганного ветра, сообщили РИА Новости в МЧС по Башкирии.
Ранее синоптики предупредили о ветре до 26 метров в секунду в Башкирии.
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"Нам поступали сообщения по Уфе и городу Баймаку. Пока из других городов не было. Обычно падают слабо закреплённые конструкции, защитные щиты для мусорных баков, несколько случаев повреждения кровель и падение деревьев. Жертв среди людей нет", - сказал собеседник агентства.
В управлении гражданской защиты Уфы сообщают, что в городе фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра.
"Поступило 4 сообщения о падении деревьев, 1 сообщение – о падении кровельного листа. В трех случаях инциденты произошли в Калининском районе столицы: два упавших дерева повредили автомобили, одно насаждение упало на дорогу. Два инцидента зафиксировано в Ленинском районе. В первом случае дерево упало на проезжую часть, во втором – кровельный лист упал на автомобиль", - говорится в сообщении.
По данным управления, машины получили механические повреждения, из людей никто не пострадал. Коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды.
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Между тем, жители региона в соцсетях выкладывают фото и видео последствий урагана. Так, в одном случае остановочный павильон влетел в жилой дом, в некоторых случаях повалены столбы линий электропередачи, по дорогам летают оторванные листы заборов.
Синоптики предупредили, что в субботу шквалистый ветер в Башкирии сохранится.
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