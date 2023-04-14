https://ria.ru/20230414/veter-1865392656.html

В Башкирии ураганный ветер сносит остановки и валит деревья

В Башкирии ураганный ветер сносит остановки и валит деревья - РИА Новости, 14.04.2023

В Башкирии ураганный ветер сносит остановки и валит деревья

Спасателям от жителей башкирских городов Уфы и Баймака поступили сообщения о сносе кровель, заборов, защитных конструкций мусорных контейнеров и падении... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:48

2023-04-14T16:48

2023-04-14T16:48

погода

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

республика башкортостан

россия

баймак

калининский район

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УФА, 14 апр - РИА Новости. Спасателям от жителей башкирских городов Уфы и Баймака поступили сообщения о сносе кровель, заборов, защитных конструкций мусорных контейнеров и падении деревьев из-за ураганного ветра, сообщили РИА Новости в МЧС по Башкирии. Ранее синоптики предупредили о ветре до 26 метров в секунду в Башкирии. В управлении гражданской защиты Уфы сообщают, что в городе фиксируются случаи падения деревьев из-за сильного ветра. "Поступило 4 сообщения о падении деревьев, 1 сообщение – о падении кровельного листа. В трех случаях инциденты произошли в Калининском районе столицы: два упавших дерева повредили автомобили, одно насаждение упало на дорогу. Два инцидента зафиксировано в Ленинском районе. В первом случае дерево упало на проезжую часть, во втором – кровельный лист упал на автомобиль", - говорится в сообщении. По данным управления, машины получили механические повреждения, из людей никто не пострадал. Коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды. Между тем, жители региона в соцсетях выкладывают фото и видео последствий урагана. Так, в одном случае остановочный павильон влетел в жилой дом, в некоторых случаях повалены столбы линий электропередачи, по дорогам летают оторванные листы заборов. Синоптики предупредили, что в субботу шквалистый ветер в Башкирии сохранится.

https://ria.ru/20230414/snegopad-1865284227.html

https://ria.ru/20230413/pepel-1865100578.html

уфа

республика башкортостан

россия

баймак

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, республика башкортостан, россия, баймак, калининский район