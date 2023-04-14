https://ria.ru/20230414/vengriya-1865266998.html
Санкции США нарушили работу Международного инвестбанка, заявил Орбан
Санкции США нарушили работу Международного инвестбанка, заявил Орбан - РИА Новости, 14.04.2023
Санкции США нарушили работу Международного инвестбанка, заявил Орбан
Функционирование Международного инвестиционного банка вследствие санкций США стало невозможным, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно, заявил в эфире радио РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:44
2023-04-14T11:44
2023-04-14T11:55
венгрия
экономика
сша
будапешт
виктор орбан
международный инвестиционный банк
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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Функционирование Международного инвестиционного банка вследствие санкций США стало невозможным, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан. В среду посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попал контролируемый Россией Международный инвестиционный банк (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште и три руководителя, в том числе венгерский вице-президент банка Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США также "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Венгерское министерство экономразвития сообщило, что Венгрия отзовет своих представителей из МИБ. "(Международный инвестиционный) Банк сам по себе мог играть серьезную роль в экономическом развитии Центральной Европы. Так думали не только мы - среди основателей чехи, словаки, Румыния и Болгария. С начала войны было ясно, что эти возможности банка сузились, в серьезном развитии на него рассчитывать стало нельзя. А сейчас, введя против него санкции, американцы по сути разрушили его. Его работа стала невозможным, он не может выполнять свои функции", - сказал Орбан. По словам Орбана, из-за этого правительство Венгрии в среду решило отозвать своих представителей из банка, поскольку "дальнейшее участие Венгрии в работе банка стало бессмысленным".
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865026875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, экономика, сша, будапешт, виктор орбан, международный инвестиционный банк
Венгрия, Экономика, США, Будапешт, Виктор Орбан, Международный инвестиционный банк
Санкции США нарушили работу Международного инвестбанка, заявил Орбан
Орбан заявил, что санкции США сделали работу Международного инвестбанка невозможной