https://ria.ru/20230414/vengriya-1865266998.html

Санкции США нарушили работу Международного инвестбанка, заявил Орбан

Санкции США нарушили работу Международного инвестбанка, заявил Орбан - РИА Новости, 14.04.2023

Санкции США нарушили работу Международного инвестбанка, заявил Орбан

Функционирование Международного инвестиционного банка вследствие санкций США стало невозможным, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно, заявил в эфире радио РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:44

2023-04-14T11:44

2023-04-14T11:55

венгрия

экономика

сша

будапешт

виктор орбан

международный инвестиционный банк

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БУДАПЕШТ, 14 апр - РИА Новости. Функционирование Международного инвестиционного банка вследствие санкций США стало невозможным, поэтому участие Венгрии в нем бессмысленно, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан. В среду посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попал контролируемый Россией Международный инвестиционный банк (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште и три руководителя, в том числе венгерский вице-президент банка Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США также "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Венгерское министерство экономразвития сообщило, что Венгрия отзовет своих представителей из МИБ. "(Международный инвестиционный) Банк сам по себе мог играть серьезную роль в экономическом развитии Центральной Европы. Так думали не только мы - среди основателей чехи, словаки, Румыния и Болгария. С начала войны было ясно, что эти возможности банка сузились, в серьезном развитии на него рассчитывать стало нельзя. А сейчас, введя против него санкции, американцы по сути разрушили его. Его работа стала невозможным, он не может выполнять свои функции", - сказал Орбан. По словам Орбана, из-за этого правительство Венгрии в среду решило отозвать своих представителей из банка, поскольку "дальнейшее участие Венгрии в работе банка стало бессмысленным".

https://ria.ru/20230413/vengriya-1865026875.html

венгрия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, экономика, сша, будапешт, виктор орбан, международный инвестиционный банк