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Венгрия тайно позволяет перевозить оружие для Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
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09:47 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/vengriya-1865230903.html
Венгрия тайно позволяет перевозить оружие для Киева, пишут СМИ
Венгрия тайно позволяет перевозить оружие для Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
Венгрия тайно позволяет перевозить оружие для Киева, пишут СМИ
Венгрия может тайно позволять союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для поставок вооружения на Украину, несмотря на объявленный ранее... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:47
2023-04-14T09:47
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
сергей лавров
петер сийярто
нато
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Венгрия может тайно позволять союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для поставок вооружения на Украину, несмотря на объявленный ранее запрет, утверждает издание Politico со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона. "Слитые американские документы также демонстрируют, что Венгрия, имеющая небольшую границу с Украиной, может тайно позволять союзникам использовать свое воздушное пространство для перемещения оружия на фронт, несмотря на обещания запретить подобные транспортировки", - говорится в материале издания. Politico указывает, что один из попавших в сеть документов содержал план для украинских пилотов, которым поручалось переправлять предоставленные вертолеты из Хорватии на Украину "через воздушное пространство Венгрии". Отмечается, что, если эти документы окажутся достоверными, это будет говорить не только о том, что Будапешт разрешает поставку вооружений, но и о том, что его действия расходятся с официальными заявлениями. Кроме того, газета со ссылкой на отчет ЦРУ от начала марта указывает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 февраля назвал США одним из трех основных врагов его партии. В Соединенных Штатах это рассчитали как эскалацию антиамериканской риторики со стороны Орбана. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html
https://ria.ru/20230413/vengriya-1865195018.html
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в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, сергей лавров, петер сийярто, нато, пентагон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Петер Сийярто, НАТО, Пентагон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Венгрия тайно позволяет перевозить оружие для Киева, пишут СМИ

Politico: Венгрия тайно позволяет перевозить через свое воздушное пространство оружие ВСУ

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Венгрия может тайно позволять союзникам по НАТО использовать свое воздушное пространство для поставок вооружения на Украину, несмотря на объявленный ранее запрет, утверждает издание Politico со ссылкой на слитые в сеть документы Пентагона.
"Слитые американские документы также демонстрируют, что Венгрия, имеющая небольшую границу с Украиной, может тайно позволять союзникам использовать свое воздушное пространство для перемещения оружия на фронт, несмотря на обещания запретить подобные транспортировки", - говорится в материале издания.
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Politico указывает, что один из попавших в сеть документов содержал план для украинских пилотов, которым поручалось переправлять предоставленные вертолеты из Хорватии на Украину "через воздушное пространство Венгрии". Отмечается, что, если эти документы окажутся достоверными, это будет говорить не только о том, что Будапешт разрешает поставку вооружений, но и о том, что его действия расходятся с официальными заявлениями.
Кроме того, газета со ссылкой на отчет ЦРУ от начала марта указывает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 февраля назвал США одним из трех основных врагов его партии. В Соединенных Штатах это рассчитали как эскалацию антиамериканской риторики со стороны Орбана.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанСергей ЛавровПетер СийяртоНАТОПентагонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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