https://ria.ru/20230414/vaykule-1865268355.html
Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ
Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ
Певица Лайма Вайкуле разместила в своем YouTube-канале ролик, в котором заявила, что ее коллега Алла Пугачева не поддерживала украинскую армию. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:06
2023-04-14T12:06
2023-04-14T12:11
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле разместила в своем YouTube-канале ролик, в котором заявила, что ее коллега Алла Пугачева не поддерживала украинскую армию. В апреле в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на возможное финансирование украинской армии. Сама певица пока не прокомментировала эту информацию. После начала спецоперации Народная артистка России улетела в Израиль вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230414/pugacheva-1865250208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Знаменитости, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Максим Галкин, Генеральная прокуратура РФ, Израиль
Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ
Певица Лайма Вайкуле опровергла сообщения о поддержке украинской армии Аллой Пугачевой