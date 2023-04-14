https://ria.ru/20230414/vaykule-1865268355.html

Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ

Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023

Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ

Певица Лайма Вайкуле разместила в своем YouTube-канале ролик, в котором заявила, что ее коллега Алла Пугачева не поддерживала украинскую армию. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:06

2023-04-14T12:06

2023-04-14T12:11

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле разместила в своем YouTube-канале ролик, в котором заявила, что ее коллега Алла Пугачева не поддерживала украинскую армию. В апреле в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на возможное финансирование украинской армии. Сама певица пока не прокомментировала эту информацию. После начала спецоперации Народная артистка России улетела в Израиль вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230414/pugacheva-1865250208.html

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, алла пугачева, лайма вайкуле, максим галкин, генеральная прокуратура рф, израиль