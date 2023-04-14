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Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
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Шоубиз
 
12:06 14.04.2023 (обновлено: 12:11 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/vaykule-1865268355.html
Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ
Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ
Певица Лайма Вайкуле разместила в своем YouTube-канале ролик, в котором заявила, что ее коллега Алла Пугачева не поддерживала украинскую армию. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:06
2023-04-14T12:11
шоубиз
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алла пугачева
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле разместила в своем YouTube-канале ролик, в котором заявила, что ее коллега Алла Пугачева не поддерживала украинскую армию. В апреле в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на возможное финансирование украинской армии. Сама певица пока не прокомментировала эту информацию. После начала спецоперации Народная артистка России улетела в Израиль вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230414/pugacheva-1865250208.html
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Шоубиз, Знаменитости, Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Максим Галкин, Генеральная прокуратура РФ, Израиль
Вайкуле выступила в защиту Пугачевой от обвинений в поддержке ВСУ

Певица Лайма Вайкуле опровергла сообщения о поддержке украинской армии Аллой Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Нина ЗотинаАлла Пугачева и Лайма Вайкуле
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Нина Зотина
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле разместила в своем YouTube-канале ролик, в котором заявила, что ее коллега Алла Пугачева не поддерживала украинскую армию.
«
"Откуда вы взяли, что она платит украинской армии? Я знаю, что она этого не делала. Она не работает. Откуда она возьмет деньги, чтобы кому-то их отправлять?" – рассказала Вайкуле.
В апреле в СМИ появилась информация о том, что Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на возможное финансирование украинской армии.
Сама певица пока не прокомментировала эту информацию.
После начала спецоперации Народная артистка России улетела в Израиль вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизЗнаменитостиАлла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим ГалкинГенеральная прокуратура РФИзраиль
 
 
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