https://ria.ru/20230414/vagner-1865204347.html

ВСУ обороняют Артемовск "живыми щитами", заявили в группе "Вагнер"

ВСУ обороняют Артемовск "живыми щитами", заявили в группе "Вагнер" - РИА Новости, 14.04.2023

ВСУ обороняют Артемовск "живыми щитами", заявили в группе "Вагнер"

Украинское командование удерживает Артемовск, применяя тактику живых щитов, а не при помощи грамотно выстроенной обороны, заявил РИА Новости один из командиров... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T03:05

2023-04-14T03:05

2023-04-14T09:09

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

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АРТЕМОВСК, 14 апр — РИА Новости. Украинское командование удерживает Артемовск, применяя тактику живых щитов, а не при помощи грамотно выстроенной обороны, заявил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", принимавший участие в штурме центра города."Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. "Бахмутская мясорубка" — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами", — отметил он.Собеседник агентства показал немногочисленные окопы и долговременную огневую точку на площади Свободы — по отсутствию гильз и сухих пайков командир сделал вывод, что в них никто не находился. Другой боец группы "Вагнер" сообщил, что когда подразделение взяло в плен очередных украинских военных, они попали в окружение и сдались, поскольку командование их неправильно расположило. Как заявлял основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, 80 процентов Артемовска находится под контролем российских подразделений, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.

https://ria.ru/20230413/artemovsk-1865069561.html

артемовск

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"Обороняют живыми щитами – военные о тактике ВСУ в Артемовске "Обороняют живыми щитами – военные о тактике ВСУ в Артемовске 2023-04-14T03:05 true PT3M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артемовск