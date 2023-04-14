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ВСУ обороняют Артемовск "живыми щитами", заявили в группе "Вагнер"
ВСУ обороняют Артемовск "живыми щитами", заявили в группе "Вагнер" - РИА Новости, 14.04.2023
ВСУ обороняют Артемовск "живыми щитами", заявили в группе "Вагнер"
Украинское командование удерживает Артемовск, применяя тактику живых щитов, а не при помощи грамотно выстроенной обороны, заявил РИА Новости один из командиров... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T03:05
2023-04-14T03:05
2023-04-14T09:09
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
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АРТЕМОВСК, 14 апр — РИА Новости. Украинское командование удерживает Артемовск, применяя тактику живых щитов, а не при помощи грамотно выстроенной обороны, заявил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", принимавший участие в штурме центра города."Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. "Бахмутская мясорубка" — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами", — отметил он.Собеседник агентства показал немногочисленные окопы и долговременную огневую точку на площади Свободы — по отсутствию гильз и сухих пайков командир сделал вывод, что в них никто не находился. Другой боец группы "Вагнер" сообщил, что когда подразделение взяло в плен очередных украинских военных, они попали в окружение и сдались, поскольку командование их неправильно расположило. Как заявлял основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, 80 процентов Артемовска находится под контролем российских подразделений, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.
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"Обороняют живыми щитами – военные о тактике ВСУ в Артемовске
"Обороняют живыми щитами – военные о тактике ВСУ в Артемовске
2023-04-14T03:05
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РИА Новости
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безопасность, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск
ВСУ обороняют Артемовск "живыми щитами", заявили в группе "Вагнер"
Командир группы "Вагнер": ВСУ обороняют Артемовск с использованием тактики живых щитов
АРТЕМОВСК, 14 апр — РИА Новости. Украинское командование удерживает Артемовск, применяя тактику живых щитов, а не при помощи грамотно выстроенной обороны, заявил РИА Новости один из командиров группы "Вагнер", принимавший участие в штурме центра города.
"Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. "Бахмутская мясорубка" — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами", — отметил он.
Пригожин заявил, что говорить о полном окружении Артемовска еще рано
Собеседник агентства показал немногочисленные окопы и долговременную огневую точку на площади Свободы — по отсутствию гильз и сухих пайков командир сделал вывод, что в них никто не находился.
«
"Они не пользовались окопами, все сидели в домах, прятались. Практически никакого сопротивления не было, парни заскочили и все заняли. Теперь мы в центре этой "фортеции" (крепости. — Прим. ред.)", — рассказал он.
Другой боец группы "Вагнер" сообщил, что когда подразделение взяло в плен очередных украинских военных, они попали в окружение и сдались, поскольку командование их неправильно расположило.
«
"Когда наш разведвзвод взял пленных, там было большое сосредоточение живой силы противника. <...> Были неверно выбраны сектора наблюдения, стрельбы. У них (киевских силовиков. — Прим. ред.) большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства. Из-за этого они, я думаю, несут такие потери", — заключил собеседник агентства.
Как заявлял основатель "Вагнера" Евгений Пригожин
, 80 процентов Артемовска находится под контролем российских подразделений, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина
, ожесточенные бои сейчас идут в западной части города, в районе железной дороги.