https://ria.ru/20230414/utechki-1865285044.html

Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий

Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий - РИА Новости, 14.04.2023

Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что Варшава даже после сообщений об утечках секретных документов Пентагона может доверять американскому... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:38

2023-04-14T12:38

2023-04-14T12:53

в мире

сша

россия

польша

матеуш моравецкий

министерство обороны сша

нато

утечка материалов пентагона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_41550cd1c34163981f561b6f9e6c6b83.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что Варшава даже после сообщений об утечках секретных документов Пентагона может доверять американскому разведсообщетсву. Он также отметил, что ситуация с утечкой секретных документов является досадной, но "такое, к сожалению, случается". Польский премьер добавил, что в США его заверили в том, что секретные данные Польши будут в безопасности. Он уверен, что будут предприняты меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. "Да", - ответил Моравецкий на вопрос ведущей NBC о том, может ли Польша доверять разведсообществу США. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230413/ssha-1865016264.html

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

сша

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, польша, матеуш моравецкий, министерство обороны сша, нато, утечка материалов пентагона