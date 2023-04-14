Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий
Премьер Моравецкий: Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки данных Пентагона
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что Варшава даже после сообщений об утечках секретных документов Пентагона может доверять американскому разведсообщетсву.
Он также отметил, что ситуация с утечкой секретных документов является досадной, но "такое, к сожалению, случается". Польский премьер добавил, что в США его заверили в том, что секретные данные Польши будут в безопасности. Он уверен, что будут предприняты меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
"Да", - ответил Моравецкий на вопрос ведущей NBC о том, может ли Польша доверять разведсообществу США.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".