Рейтинг@Mail.ru
Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 14.04.2023 (обновлено: 12:53 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/utechki-1865285044.html
Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий
Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий - РИА Новости, 14.04.2023
Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что Варшава даже после сообщений об утечках секретных документов Пентагона может доверять американскому... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:38
2023-04-14T12:53
в мире
сша
россия
польша
матеуш моравецкий
министерство обороны сша
нато
утечка материалов пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_41550cd1c34163981f561b6f9e6c6b83.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что Варшава даже после сообщений об утечках секретных документов Пентагона может доверять американскому разведсообщетсву. Он также отметил, что ситуация с утечкой секретных документов является досадной, но "такое, к сожалению, случается". Польский премьер добавил, что в США его заверили в том, что секретные данные Польши будут в безопасности. Он уверен, что будут предприняты меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. "Да", - ответил Моравецкий на вопрос ведущей NBC о том, может ли Польша доверять разведсообществу США. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20230413/ssha-1865016264.html
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
сша
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_9d2ea1299abcb8f04509abcd3a1e6356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, польша, матеуш моравецкий, министерство обороны сша, нато, утечка материалов пентагона
В мире, США, Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, Министерство обороны США, НАТО, Утечка материалов Пентагона
Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий

Премьер Моравецкий: Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки данных Пентагона

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, что Варшава даже после сообщений об утечках секретных документов Пентагона может доверять американскому разведсообщетсву.
Он также отметил, что ситуация с утечкой секретных документов является досадной, но "такое, к сожалению, случается". Польский премьер добавил, что в США его заверили в том, что секретные данные Польши будут в безопасности. Он уверен, что будут предприняты меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Американские и польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
В Польше намерены добиваться постоянного присутствия американских войск
13 апреля, 12:27
"Да", - ответил Моравецкий на вопрос ведущей NBC о том, может ли Польша доверять разведсообществу США.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после пресс-конференции в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США
11 апреля, 08:00
 
В миреСШАРоссияПольшаМатеуш МоравецкийМинистерство обороны СШАНАТОУтечка материалов Пентагона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала