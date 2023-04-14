https://ria.ru/20230414/utechka-1865245713.html

Эксперт прокомментировал задержание нацгвардейца в США из-за утечки данных

Эксперт прокомментировал задержание нацгвардейца в США из-за утечки данных - РИА Новости, 14.04.2023

Эксперт прокомментировал задержание нацгвардейца в США из-за утечки данных

Задержанного за публикацию секретных документов США служащего Национальной гвардии могли подставить, найдя в его лице "стрелочника", заявил РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:40

2023-04-14T10:40

2023-04-14T10:40

в мире

сша

юрий рогулев

центральное разведывательное управление (цру)

агентство национальной безопасности сша

министерство обороны сша

утечка материалов пентагона

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанного за публикацию секретных документов США служащего Национальной гвардии могли подставить, найдя в его лице "стрелочника", заявил РИА Новости в пятницу директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет". Он подчеркнул, что в США "сливы" документов бывают действительно часто, они происходят по ряду причин - политическим, идейным, моральным, но в данной истории с выводами спешить не нужно, поскольку история, в которой очень молодой военнослужащий получил доступ к секретным документам, выглядит странной. Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью РИА Новости не исключил, что утечка секретных материалов Пентагона может оказаться попыткой США отвлечь внимание от расследования американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках". Он допустил, что это не что иное, как организованная информационная интервенция через собственные информационные каналы "с целью взбодрить повестку и отвлечь внимание от чересчур назойливого Херша".

https://ria.ru/20230412/utechka-1864689672.html

https://ria.ru/20230413/utechka-1864956115.html

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

сша

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, юрий рогулев, центральное разведывательное управление (цру), агентство национальной безопасности сша, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона