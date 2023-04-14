https://ria.ru/20230414/utechka-1865245713.html
Эксперт прокомментировал задержание нацгвардейца в США из-за утечки данных
Эксперт прокомментировал задержание нацгвардейца в США из-за утечки данных - РИА Новости, 14.04.2023
Эксперт прокомментировал задержание нацгвардейца в США из-за утечки данных
Задержанного за публикацию секретных документов США служащего Национальной гвардии могли подставить, найдя в его лице "стрелочника", заявил РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:40
2023-04-14T10:40
2023-04-14T10:40
в мире
сша
юрий рогулев
центральное разведывательное управление (цру)
агентство национальной безопасности сша
министерство обороны сша
утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанного за публикацию секретных документов США служащего Национальной гвардии могли подставить, найдя в его лице "стрелочника", заявил РИА Новости в пятницу директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет". Он подчеркнул, что в США "сливы" документов бывают действительно часто, они происходят по ряду причин - политическим, идейным, моральным, но в данной истории с выводами спешить не нужно, поскольку история, в которой очень молодой военнослужащий получил доступ к секретным документам, выглядит странной. Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью РИА Новости не исключил, что утечка секретных материалов Пентагона может оказаться попыткой США отвлечь внимание от расследования американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках". Он допустил, что это не что иное, как организованная информационная интервенция через собственные информационные каналы "с целью взбодрить повестку и отвлечь внимание от чересчур назойливого Херша".
https://ria.ru/20230412/utechka-1864689672.html
https://ria.ru/20230413/utechka-1864956115.html
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, юрий рогулев, центральное разведывательное управление (цру), агентство национальной безопасности сша, министерство обороны сша, утечка материалов пентагона
В мире, США, Юрий Рогулев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности США, Министерство обороны США, Утечка материалов Пентагона
Эксперт прокомментировал задержание нацгвардейца в США из-за утечки данных
Эксперт Рогулев: задержанного из-за утечки данных нацгвардейца США могли подставить
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанного за публикацию секретных документов США служащего Национальной гвардии могли подставить, найдя в его лице "стрелочника", заявил РИА Новости в пятницу директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона
. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине
и думал, что Москва
и Киев
"должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
Захарова назвала возможную причину утечки материалов Пентагона
«
"У меня создалось ощущение, что нашли "стрелочника", и этого "стрелочника" сейчас осудят. Есть вероятность, что его могли подставить, использовать в своих интересах: где 21-летний служащий Национальной гвардии, а где секретные документы на уровне Генштаба, Пентагона?" - задался вопросом Рогулев.
Он подчеркнул, что в США "сливы" документов бывают действительно часто, они происходят по ряду причин - политическим, идейным, моральным, но в данной истории с выводами спешить не нужно, поскольку история, в которой очень молодой военнослужащий получил доступ к секретным документам, выглядит странной.
«
"Такой набор опубликованных документов одновременно мог появиться в одном месте, вроде Совета национальной безопасности США, аккумулирующего сведения из разных служб. Но чтобы в Национальную гвардию попали сведения ЦРУ или АНБ - это исключено", - подчеркнул эксперт.
Утечку документов могли согласовать с Вашингтоном, считает экс-агент ФБР
Ранее директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью РИА Новости не исключил, что утечка секретных материалов Пентагона может оказаться попыткой США отвлечь внимание от расследования американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках".
Он допустил, что это не что иное, как организованная информационная интервенция через собственные информационные каналы "с целью взбодрить повестку и отвлечь внимание от чересчур назойливого Херша".
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