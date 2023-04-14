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СМИ: подозреваемому в утечке документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы - РИА Новости, 14.04.2023
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00:50 14.04.2023 (обновлено: 01:10 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/utechka-1865198129.html
СМИ: подозреваемому в утечке документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы
СМИ: подозреваемому в утечке документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: подозреваемому в утечке документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы
Подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона служащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре может грозить наказание в виде десятков лет тюрьмы, пишет New РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T00:50
2023-04-14T01:10
утечка материалов пентагона
в мире
сша
патрик райдер
пентагон
фбр
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона служащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре может грозить наказание в виде десятков лет тюрьмы, пишет New York Times, проанализировавшая заявление главы минюста Меррика Гарланда по данному делу. Как отмечает газета, Тейшейре, вероятно, предъявят обвинения за нарушение так называемого закона о шпионаже, предусматривающего ответственность за "несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных бумаг, имеющих отношение к национальной обороне США". По мнению издания, по каждому слитому секретному документу предусмотрено отдельное обвинение, причем по каждому пункту Тейшейре грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Вместе с тем неизвестен точный масштаб утечки. В четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство продолжает оценивать оценивать его, а также вызванный этим потенциальный ущерб.По информации CNN, вчера Тейшейра должен был выйти на работу, где федералы планировали взять его под стражу "при более предсказуемых обстоятельствах". Однако мужчина предпочел остаться дома, возле которого уже дежурили агенты ФБР. Теперь, когда задержание состоялось, силовики ожидают получить ордер на обыск в домах у обоих родителей подозреваемого, поскольку выяснилось, что на протяжении некоторого времени он поочередно проживал в двух местах.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
https://ria.ru/20230413/utechka-1865188491.html
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утечка материалов пентагона, в мире, сша, патрик райдер, пентагон, фбр
Утечка материалов Пентагона, В мире, США, Патрик Райдер, Пентагон, ФБР
СМИ: подозреваемому в утечке документов Пентагона грозят десятки лет тюрьмы

NYT: подозреваемому в утечке документов Пентагона могут грозить десятки лет тюрьмы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона служащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейре может грозить наказание в виде десятков лет тюрьмы, пишет New York Times, проанализировавшая заявление главы минюста Меррика Гарланда по данному делу.
Как отмечает газета, Тейшейре, вероятно, предъявят обвинения за нарушение так называемого закона о шпионаже, предусматривающего ответственность за "несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных бумаг, имеющих отношение к национальной обороне США". По мнению издания, по каждому слитому секретному документу предусмотрено отдельное обвинение, причем по каждому пункту Тейшейре грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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Вместе с тем неизвестен точный масштаб утечки. В четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство продолжает оценивать оценивать его, а также вызванный этим потенциальный ущерб.
По информации CNN, вчера Тейшейра должен был выйти на работу, где федералы планировали взять его под стражу "при более предсказуемых обстоятельствах". Однако мужчина предпочел остаться дома, возле которого уже дежурили агенты ФБР. Теперь, когда задержание состоялось, силовики ожидают получить ордер на обыск в домах у обоих родителей подозреваемого, поскольку выяснилось, что на протяжении некоторого времени он поочередно проживал в двух местах.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
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Утечка материалов ПентагонаВ миреСШАПатрик РайдерПентагонФБР
 
 
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