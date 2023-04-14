https://ria.ru/20230414/uscherb-1865457790.html
Путин расширил перечень причин снятия ответственности при возмещении ущерба
Путин расширил перечень причин снятия ответственности при возмещении ущерба - РИА Новости, 14.04.2023
Путин расширил перечень причин снятия ответственности при возмещении ущерба
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий перечень оснований для освобождения от уголовной ответственности при возмещении... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:06
2023-04-14T20:06
2023-04-14T20:06
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий перечень оснований для освобождения от уголовной ответственности при возмещении виновными двукратного ущерба. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Данная возможность распространяется на лиц, совершивших такие преступления, как: "Нарушение авторских и смежных прав", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Незаконное предпринимательство", "Незаконная банковская деятельность", "Ограничение конкуренции", "Неправомерное использование инсайдерской информации", "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации" - "в случае возмещения ими причиненного гражданину, организации или государству ущерба, а также перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной суммы причиненного ущерба, говорилось в заключении конституционного комитета СФ. "Таким образом, лицо, впервые совершившее преступление... освобождается от уголовной ответственности в случае возмещения им в установленном частью второй статьи 761 УК РФ порядке ущерба, причинного указанными деяниями", - отмечалось в документе.
https://ria.ru/20230414/proniknovenie-1865454771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин расширил перечень причин снятия ответственности при возмещении ущерба
Путин подписал закон о причинах снятия уголовной ответственности при возмещении ущерба
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий перечень оснований для освобождения от уголовной ответственности при возмещении виновными двукратного ущерба.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Данная возможность распространяется на лиц, совершивших такие преступления, как: "Нарушение авторских и смежных прав", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Незаконное предпринимательство", "Незаконная банковская деятельность", "Ограничение конкуренции", "Неправомерное использование инсайдерской информации", "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации" - "в случае возмещения ими причиненного гражданину, организации или государству ущерба, а также перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной суммы причиненного ущерба, говорилось в заключении конституционного комитета СФ.
"Таким образом, лицо, впервые совершившее преступление... освобождается от уголовной ответственности в случае возмещения им в установленном частью второй статьи 761 УК РФ порядке ущерба, причинного указанными деяниями", - отмечалось в документе.
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