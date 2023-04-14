https://ria.ru/20230414/ukraina-1865462158.html
"Мне обрадовались". Солдат ВСУ рассказал, как его приняли за русского
"Мне обрадовались". Солдат ВСУ рассказал, как его приняли за русского - РИА Новости, 14.04.2023
"Мне обрадовались". Солдат ВСУ рассказал, как его приняли за русского
Жительница Артемовска обрадовалась бойцу ВСУ, приняв его за российского солдата, рассказал YouTube-каналу украинской радиостанции Radio NV командир... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:36
2023-04-14T20:36
2023-04-14T20:50
в мире
артемовск
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Жительница Артемовска обрадовалась бойцу ВСУ, приняв его за российского солдата, рассказал YouTube-каналу украинской радиостанции Radio NV командир подразделения воздушной разведки Вячеслав Воробьев."Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала. Была довольна и счастлива. При этом, когда поняла, что я украинский солдат, то это не очень ее порадовало", — признался он.Военнослужащий уточнил, что был в тот момент без отличительных знаков армии Украины.В пятницу днем Министерство обороны России сообщило, что "Группа Вагнера" при поддержке десантников, авиации и артиллерии продолжает бои за западные районы Артемовска. Поддержку им оказывают действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск.
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864950922.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Мне обрадовались". Солдат ВСУ рассказал, как его приняли за русского
Боец ВСУ заявил, что жительница Артемовска обрадовалась ему, приняв за российского солдата