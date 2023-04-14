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"Мне обрадовались". Солдат ВСУ рассказал, как его приняли за русского - РИА Новости, 14.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 14.04.2023 (обновлено: 20:50 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865462158.html
"Мне обрадовались". Солдат ВСУ рассказал, как его приняли за русского
"Мне обрадовались". Солдат ВСУ рассказал, как его приняли за русского - РИА Новости, 14.04.2023
"Мне обрадовались". Солдат ВСУ рассказал, как его приняли за русского
Жительница Артемовска обрадовалась бойцу ВСУ, приняв его за российского солдата, рассказал YouTube-каналу украинской радиостанции Radio NV командир... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T20:36
2023-04-14T20:50
в мире
артемовск
украина
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Жительница Артемовска обрадовалась бойцу ВСУ, приняв его за российского солдата, рассказал YouTube-каналу украинской радиостанции Radio NV командир подразделения воздушной разведки Вячеслав Воробьев."Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала. Была довольна и счастлива. При этом, когда поняла, что я украинский солдат, то это не очень ее порадовало", — признался он.Военнослужащий уточнил, что был в тот момент без отличительных знаков армии Украины.В пятницу днем Министерство обороны России сообщило, что "Группа Вагнера" при поддержке десантников, авиации и артиллерии продолжает бои за западные районы Артемовска. Поддержку им оказывают действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск.
https://ria.ru/20230413/artemovsk-1864950922.html
артемовск
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в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины, россия
В мире, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия
"Мне обрадовались". Солдат ВСУ рассказал, как его приняли за русского

Боец ВСУ заявил, что жительница Артемовска обрадовалась ему, приняв за российского солдата

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Жительница Артемовска обрадовалась бойцу ВСУ, приняв его за российского солдата, рассказал YouTube-каналу украинской радиостанции Radio NV командир подразделения воздушной разведки Вячеслав Воробьев.
"Я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала. Была довольна и счастлива. При этом, когда поняла, что я украинский солдат, то это не очень ее порадовало", — признался он.
Военнослужащий уточнил, что был в тот момент без отличительных знаков армии Украины.
В пятницу днем Министерство обороны России сообщило, что "Группа Вагнера" при поддержке десантников, авиации и артиллерии продолжает бои за западные районы Артемовска. Поддержку им оказывают действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск.
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