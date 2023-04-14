https://ria.ru/20230414/ukraina-1865440246.html

В США раскрыли судьбу того, что останется от Украины

В США раскрыли судьбу того, что останется от Украины - РИА Новости, 14.04.2023

В США раскрыли судьбу того, что останется от Украины

Украинский кризис закончится подписанием соглашения о нейтралитете той части территорий, которую сохранит Киев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:45

2023-04-14T18:45

2023-04-14T18:53

в мире

украина

пентагон

евросоюз

россия

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский кризис закончится подписанием соглашения о нейтралитете той части территорий, которую сохранит Киев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Конфликт закончится после того, как Россия и Европа подпишут мирное соглашение, основанное на некоем подобии австрийского нейтралитета для той территории Украины, что останется под контролем Киева", — считает американец.Российская армия добьется значительных успехов на востоке страны, предположил Макгрегор. После этого, по его мнению, европейцы захотят обособиться от Соединенных Штатов и начнут самостоятельно определять свое будущее.По словам американского эксперта, ЕС уже начал уставать от военной поддержки Украины, и в Западной Европе все чаще стали раздаваться призывы о мире вопреки голосу Вашингтона.

https://ria.ru/20230414/zelenskiy-1865363892.html

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865429512.html

украина

россия

киев

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, пентагон, евросоюз, россия, киев