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В США раскрыли судьбу того, что останется от Украины - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 14.04.2023 (обновлено: 18:53 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865440246.html
В США раскрыли судьбу того, что останется от Украины
В США раскрыли судьбу того, что останется от Украины - РИА Новости, 14.04.2023
В США раскрыли судьбу того, что останется от Украины
Украинский кризис закончится подписанием соглашения о нейтралитете той части территорий, которую сохранит Киев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:45
2023-04-14T18:53
в мире
украина
пентагон
евросоюз
россия
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский кризис закончится подписанием соглашения о нейтралитете той части территорий, которую сохранит Киев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Конфликт закончится после того, как Россия и Европа подпишут мирное соглашение, основанное на некоем подобии австрийского нейтралитета для той территории Украины, что останется под контролем Киева", — считает американец.Российская армия добьется значительных успехов на востоке страны, предположил Макгрегор. После этого, по его мнению, европейцы захотят обособиться от Соединенных Штатов и начнут самостоятельно определять свое будущее.По словам американского эксперта, ЕС уже начал уставать от военной поддержки Украины, и в Западной Европе все чаще стали раздаваться призывы о мире вопреки голосу Вашингтона.
https://ria.ru/20230414/zelenskiy-1865363892.html
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865429512.html
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в мире, украина, пентагон, евросоюз, россия, киев
В мире, Украина, Пентагон, Евросоюз, Россия, Специальная военная операция на Украине, Киев
В США раскрыли судьбу того, что останется от Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия и Европа заключат договор о нейтралитете Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский кризис закончится подписанием соглашения о нейтралитете той части территорий, которую сохранит Киев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Конфликт закончится после того, как Россия и Европа подпишут мирное соглашение, основанное на некоем подобии австрийского нейтралитета для той территории Украины, что останется под контролем Киева", — считает американец.
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Российская армия добьется значительных успехов на востоке страны, предположил Макгрегор. После этого, по его мнению, европейцы захотят обособиться от Соединенных Штатов и начнут самостоятельно определять свое будущее.
«
"Сегодня этот сценарий выглядит вполне правдоподобно", — заключил офицер.
По словам американского эксперта, ЕС уже начал уставать от военной поддержки Украины, и в Западной Европе все чаще стали раздаваться призывы о мире вопреки голосу Вашингтона.
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