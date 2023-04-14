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"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему - РИА Новости, 14.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 14.04.2023 (обновлено: 18:40 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865429512.html
"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему
"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему - РИА Новости, 14.04.2023
"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему
Западные союзники Владимира Зеленского могут отказаться от дальнейшего финансирования ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:21
2023-04-14T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Западные союзники Владимира Зеленского могут отказаться от дальнейшего финансирования ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, скандал вокруг утечки секретных документов Пентагона может привести к тому, что западные союзники начнут пересматривать свою политику в отношении киевских властей. Речь может пойти и о полном прекращении военных поставок, подчеркнул Соскин.Без денег, оружия и боеприпасов Украина будет не в состоянии самостоятельно обеспечивать себя всем необходимом для дальнейших боевых действий, подытожил он.
https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, пентагон, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Леонид Кучма
"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему

Экс-советник Кучмы Соскин спрогнозировал прекращение западной поддержки ВСУ к лету

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Западные союзники Владимира Зеленского могут отказаться от дальнейшего финансирования ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Может быть прекращение любой финансовой и военной помощи со стороны США. Как только это произойдет, то Украине выстоять будет невозможно. Приближается ситуация, когда весь процесс остановится, и это произойдет летом", — отметил он.

По словам эксперта, скандал вокруг утечки секретных документов Пентагона может привести к тому, что западные союзники начнут пересматривать свою политику в отношении киевских властей. Речь может пойти и о полном прекращении военных поставок, подчеркнул Соскин.
Без денег, оружия и боеприпасов Украина будет не в состоянии самостоятельно обеспечивать себя всем необходимом для дальнейших боевых действий, подытожил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныПентагонЛеонид Кучма
 
 
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