https://ria.ru/20230414/ukraina-1865429512.html

"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему

"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему - РИА Новости, 14.04.2023

"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему

Западные союзники Владимира Зеленского могут отказаться от дальнейшего финансирования ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:21

2023-04-14T18:21

2023-04-14T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Западные союзники Владимира Зеленского могут отказаться от дальнейшего финансирования ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, скандал вокруг утечки секретных документов Пентагона может привести к тому, что западные союзники начнут пересматривать свою политику в отношении киевских властей. Речь может пойти и о полном прекращении военных поставок, подчеркнул Соскин.Без денег, оружия и боеприпасов Украина будет не в состоянии самостоятельно обеспечивать себя всем необходимом для дальнейших боевых действий, подытожил он.

https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html

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