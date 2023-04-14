https://ria.ru/20230414/ukraina-1865429512.html
"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему
"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему - РИА Новости, 14.04.2023
"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему
Западные союзники Владимира Зеленского могут отказаться от дальнейшего финансирования ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:21
2023-04-14T18:21
2023-04-14T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b126eba45e518bb64f3561bd33568c.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Западные союзники Владимира Зеленского могут отказаться от дальнейшего финансирования ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По словам эксперта, скандал вокруг утечки секретных документов Пентагона может привести к тому, что западные союзники начнут пересматривать свою политику в отношении киевских властей. Речь может пойти и о полном прекращении военных поставок, подчеркнул Соскин.Без денег, оружия и боеприпасов Украина будет не в состоянии самостоятельно обеспечивать себя всем необходимом для дальнейших боевых действий, подытожил он.
https://ria.ru/20230414/polsha-1865149080.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3bf492a31ac67793864bf930a30a593.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, пентагон, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Леонид Кучма
"Это произойдет летом". В Киеве призвали Зеленского готовиться к худшему
Экс-советник Кучмы Соскин спрогнозировал прекращение западной поддержки ВСУ к лету