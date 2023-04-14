https://ria.ru/20230414/ukraina-1865350516.html
Киев ответил на слова Орбана о "несуществующей стране"
Киев ответил на слова Орбана о "несуществующей стране" - РИА Новости, 14.04.2023
Киев ответил на слова Орбана о "несуществующей стране"
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал циничными слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина является в РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:03
2023-04-14T15:03
2023-04-14T15:20
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
олег николенко
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал циничными слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина является в финансовом плане несуществующей страной. Ранее Орбан заявил, что Украина в финансовом плане - несуществующая страна, как только США и Европа прекратят ее содержать, конфликт закончится. Николенко утверждает, что, поддерживая Украину, Европа якобы инвестирует в собственную безопасность, а сами венгерские власти якобы должны быть благодарны украинцам за "мирное небо" над Будапештом и другими европейскими городами. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865246436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, олег николенко
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Олег Николенко
Киев ответил на слова Орбана о "несуществующей стране"
В Киеве сочли слова Орбана, назвавшего Украину несуществующей страной, циничными
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал циничными слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина является в финансовом плане несуществующей страной.
Ранее Орбан заявил, что Украина в финансовом плане - несуществующая страна, как только США
и Европа
прекратят ее содержать, конфликт закончится.
Медведев заявил, что Украина никому не нужна
«
"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, как сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского союза для поддержки своей экономической стабильности", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook*, назвав слова Орбана "очередным антиукраинским заявлением".
Николенко утверждает, что, поддерживая Украину, Европа якобы инвестирует в собственную безопасность, а сами венгерские власти якобы должны быть благодарны украинцам за "мирное небо" над Будапештом
и другими европейскими городами.
Накажут по полной. Из-за Украины пострадает еще одна страна
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Киев заставит Венгрию дорого заплатить за суверенитет