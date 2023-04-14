https://ria.ru/20230414/ukraina-1865349233.html

Экс-помощник Рейгана призвал США усмирить Киев и избежать Третьей мировой

Экс-помощник Рейгана призвал США усмирить Киев и избежать Третьей мировой - РИА Новости, 14.04.2023

Экс-помощник Рейгана призвал США усмирить Киев и избежать Третьей мировой

США должны скорректировать поддержку Украины, чтобы не раздувать ее ожидания и побудить побудить Киев сесть за стол переговоров, считает экс-помощник бывшего... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:01

2023-04-14T15:01

2023-04-14T15:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США должны скорректировать поддержку Украины, чтобы не раздувать ее ожидания и побудить побудить Киев сесть за стол переговоров, считает экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана - писатель Даг Бэндоу. "США должны скорректировать свои финансовые и материальные обязательства перед Киевом, чтобы не раздувать украинские ожидания. Вашингтону следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы", - написал Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative. Бывший помощник президента считает, что границы Украины и военный статус страны не должны волновать Вашингтон, как и планы Киева по возвращению территории Крыма военным путем. "(Госсекретарь Энтони) Блинкен намекнул на поддержку США максималистских требований Киева, указав, что правительство (Владимир) Зеленского должно "быть открытым для воли украинцев", которые, как показывают опросы, хотят бороться за Крым почти любой ценой. Однако у США нет причин финансировать или иным образом обеспечивать такой курс", - отметил Бендоу. Он также допустил, что нейтральный статус Украины является приемлемым результатом для США. "Блинкен настаивал на том, что мир "должен быть справедливым и устойчивым". Собственно, для Вашингтона важно только второе, то есть нейтральная Украина без Крыма была бы удовлетворительным исходом", - пишет он в статье, добавляя, что американские политики должны отступить и рассматривать конфликт на Украине как внутриевропейский, а не глобальный вопрос. Кроме того, Бэндоу уверен, что несмотря на заявления американской администрации, США находятся в состоянии военного конфликта с Россией. "США воюют в Европе. К счастью, американцы не умирают, (по крайней мере, правительство не признало этого). Но Вашингтон демонстративно и гордо убивает русских. Администрация (президента США Джо) Байдена ведет крупномасштабную опосредованную войну к тому же против государства, обладающего ядерным оружием", - говорится в статье. При этом, Бэндоу призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. "Приоритетом Вашингтона должно быть предотвращение риска Армагеддона, несмотря на то, насколько малым может показаться этот риск. Ни Америка, ни Европа не могут допустить повторения Первой мировой войны, в которой все стороны понимали необходимость прекращения конфликта, но никто не был готов сделать первый шаг, чтобы остановить бойню", - добавляет он. По мнению бывшего помощника Рейгана, конфликт на Украине спровоцирован ошибочными действиями Запада в отношении Москвы после окончания холодной войны. "Ошибочное обращение союзников с Москвой после холодной войны подготовило почву для нынешнего конфликта, точно так же, как такое же близорукое отношение к Германии после Первой мировой войны способствовало повторному соперничеству. США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну - ред.)", - отмечает он. По словам, экс-помощника Рейгана, окончание конфликта должно отражать географические реалии и удовлетворять интересы Москвы. Бэндоу отмечает, что для стабильного мира Украина не должна войти в НАТО, а Россия должна быть экономически, дипломатически и культурно реинтегрирована в международный правопорядок. США же должны показать свою готовность заняться проблемами безопасности Москвы, в отличие от февраля 2022 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230413/ukraina-1865085888.html

https://ria.ru/20230410/ssha-1864306136.html

https://ria.ru/20230329/zapad-1861546861.html

https://ria.ru/20230413/ukraina-1865026330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр