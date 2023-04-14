https://ria.ru/20230414/ukraina-1865285453.html

Конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, заявил Моравецкий

Конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, заявил Моравецкий - РИА Новости, 14.04.2023

Конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, заявил Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, но в Варшаве не пытаются высчитывать... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:41

2023-04-14T12:41

2023-04-14T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

матеуш моравецкий

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850746123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dac6528d3090f5ef5841eacc1335f88a.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, но в Варшаве не пытаются высчитывать определенную дату его завершения. "Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте", - заявил он в интервью телеканалу NBC. Кроме того, он ответил "да, может" на вопрос ведущей о том, может ли конфликт продолжаться еще несколько лет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230414/orban-1865227148.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр