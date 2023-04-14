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Конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, заявил Моравецкий - РИА Новости, 14.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 14.04.2023 (обновлено: 12:44 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865285453.html
Конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, заявил Моравецкий
Конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, заявил Моравецкий - РИА Новости, 14.04.2023
Конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, заявил Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, но в Варшаве не пытаются высчитывать... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:41
2023-04-14T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
матеуш моравецкий
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, но в Варшаве не пытаются высчитывать определенную дату его завершения. "Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте", - заявил он в интервью телеканалу NBC. Кроме того, он ответил "да, может" на вопрос ведущей о том, может ли конфликт продолжаться еще несколько лет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230414/orban-1865227148.html
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в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
Конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, заявил Моравецкий

Премьер Польши Моравецкий не исключил, что конфликт на Украине продолжится несколько лет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что конфликт на Украине может продолжаться еще несколько лет, но в Варшаве не пытаются высчитывать определенную дату его завершения.
"Мы не высчитываем какую-то определенную дату. Мы просто наблюдаем за тем, что происходит на фронте", - заявил он в интервью телеканалу NBC. Кроме того, он ответил "да, может" на вопрос ведущей о том, может ли конфликт продолжаться еще несколько лет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаМатеуш МоравецкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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