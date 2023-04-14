Медведев перевел на немецкий свой пост в Twitter про исчезновение Украины
Медведев перевел на немецкий заблокированный в Польше и ФРГ пост в Twitter про Украину
© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после блокировки своего поста для аудитории Польши и ФРГ про исчезновение Украины опубликовал в Twitter перевод этой записи на немецком, передает корреспондент РИА Новости.
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"Для всех, кто читает на немецком языке и кого пытались лишить возможности прочесть на английском", - предваряет немецкий текст пояснение Медведева.
"Вчера Твиттер ограничил показ моей записи о том, почему Украина никому не нужна, которую прочитали 14 млн человек, для жителей ФРГ и Польши. Уважая свободу слова и права тех, кто читает на немецком языке, решил опубликовать этот текст ещё раз в немецком переводе. Посмотрим, что сделают в этот раз", - написал Медведев в посте в другой соцсети, уже российской "ВКонтакте".
На странице Медведева в Twitter на английском языке 8 апреля появился перевод его публикации во "ВКонтакте" о том, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете.
В ответ пользователи соцсети стали упрекать ее нового владельца Илона Маска в том, что он "не выполняет санкции" против РФ и "допускает российских лидеров обратно на платформу". Сам Маск после этого заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости.
Однако в пятницу показ поста ограничили в Германии и Польше "в связи с местным законодательством". В секретариате зампредседателя Совбеза РИА Новости заявили, что это не останется без ответа.