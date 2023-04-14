https://ria.ru/20230414/ukraina-1865250856.html

Медведев перевел на немецкий свой пост в Twitter про исчезновение Украины

Медведев перевел на немецкий свой пост в Twitter про исчезновение Украины - РИА Новости, 14.04.2023

Медведев перевел на немецкий свой пост в Twitter про исчезновение Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после блокировки своего поста для аудитории Польши и ФРГ про исчезновение Украины опубликовал в Twitter перевод этой записи... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:02

2023-04-14T11:02

2023-04-14T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

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германия

польша

дмитрий медведев

илон маск

twitter

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после блокировки своего поста для аудитории Польши и ФРГ про исчезновение Украины опубликовал в Twitter перевод этой записи на немецком, передает корреспондент РИА Новости. "Вчера Твиттер ограничил показ моей записи о том, почему Украина никому не нужна, которую прочитали 14 млн человек, для жителей ФРГ и Польши. Уважая свободу слова и права тех, кто читает на немецком языке, решил опубликовать этот текст ещё раз в немецком переводе. Посмотрим, что сделают в этот раз", - написал Медведев в посте в другой соцсети, уже российской "ВКонтакте". На странице Медведева в Twitter на английском языке 8 апреля появился перевод его публикации во "ВКонтакте" о том, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете. В ответ пользователи соцсети стали упрекать ее нового владельца Илона Маска в том, что он "не выполняет санкции" против РФ и "допускает российских лидеров обратно на платформу". Сам Маск после этого заявил, что людям следует самостоятельно принимать решения, читая новости. Однако в пятницу показ поста ограничили в Германии и Польше "в связи с местным законодательством". В секретариате зампредседателя Совбеза РИА Новости заявили, что это не останется без ответа.

https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, польша, дмитрий медведев, илон маск, twitter