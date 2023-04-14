https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html

На Украине открыли второй фронт. Под ударом все важные города

На Украине открыли второй фронт. Под ударом все важные города - РИА Новости, 14.04.2023

На Украине открыли второй фронт. Под ударом все важные города

Зеленский фактически объявил войну региональным руководителям, хотя некоторых мэров еще недавно хвалил за героизм. Президент стремится выстроить сильную... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:00

2023-04-14T08:00

2023-04-14T08:01

жкх

украина

чернигов

киев

виталий кличко

владимир зеленский

александр дудчак

политика

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Зеленский фактически объявил войну региональным руководителям, хотя некоторых мэров еще недавно хвалил за героизм. Президент стремится выстроить сильную вертикаль власти и не желает, чтобы ему мешали. Как это меняет внутриполитическую обстановку на Украине — в материале РИА Новости.Государственный терроризмАдминистрация Чернигова жалуется, что офис президента (ОП) не дает нормально работать. Причем делается это и напрямую — суд запретил мэру Владиславу Атрошенко исполнять служебные обязанности в течение года, и через многочисленные искусственные препоны. Горожане считают, что Зеленский хочет уничтожить местное самоуправление.Исполняющий обязанности мэра Александр Ломако рассказал, что с февраля неизвестные постоянно сообщают о бомбе, которая якобы заложена в городском заксобрании. Приходится прерывать заседания. Кроме того, некоторых депутатов под разными предлогами просто не пускают в здание, чтобы не было кворума. По мнению Ломако, таким образом ОП пытается выставить черниговские власти недееспособными и затем заменить их на военную администрацию. Однако около 80 процентов местных жителей понимают, что происходит, и продолжают поддерживать земляков.По словам чиновника, команда Зеленского делает все для того, чтобы парализовать город. Сначала закрыли черниговским властям выезд за границу и перестали приглашать их на встречи с руководством страны, а также с иностранными гостями. Затем последовали бесконечные проверки коммунальных служб, чтобы те не успевали оперативно решать возникающие хозяйственные проблемы.Ломако уверен: все это из-за политики черниговских властей, которая давно не нравилась Зеленскому. В частности, партия Атрошенко "Родной дом" объединилась с "Ударом" Виталия Кличко, мэра Киева и главы Ассоциации городов Украины (АГУ). В ОП увидели в этом угрозу вертикали власти.Когда началась СВО, многие силовики и чиновники сбежали из Чернигова. Атрошенко остался. Зеленскому пришлось наградить его орденом "За мужество". Но мэра тут же обвинили в коррупции.Жена главы Чернигова дважды выезжала за границу — вместе с водителем мужа, а затем самостоятельно на служебном автомобиле. По первому случаю Атрошенко отстранили от работы на год и оштрафовали на 6,7 тысячи гривен. Второе дело еще расследуют. Не исключено, что мэра отправят за решетку. Депутатов тоже периодически вызывают на допросы, пытаясь повесить на них какие-либо преступления.В Чернигове предупреждают: если Зеленский избавится от местных властей, вся украинская система самоуправления посыплется. Следующим могут сместить мэра Днепропетровска Бориса Филатова или главу Харькова Игоря Терехова. При этом военные администрации еще ни разу не оказавались эффективнее гражданских. Однако для ОП главное — завершить построение вертикали власти.Коллективная оборонаЗеленский давит на региональных чиновников с прошлого лета. В первую очередь взялся за Днепропетровск. Руководителя штаба обороны города Геннадия Корбана лишили гражданства под предлогом его репатриации в Израиль. Официального указа не было, просто изъяли паспорт и не впустили в страну. Кроме того, заместителя мэра Михаила Лысенко оштрафовали за использование русского языка. Он же настаивает на том, что горожанам надо отвечать на том языке, на котором они обращаются.Такая же проблема у мэра Харькова Игоря Терехова. Его за русский штрафовали уже дважды. Он пытается оспорить судебные решения.Кличко хотели лишить гражданства под предлогом немецкого паспорта, которого, правда, не оказалось. Мэр Киева напомнил о своих личных заслугах в обороне столицы, указав на то, что некоторые ставленники Зеленского предпочли сбежать при приближении российских войск. Глава военной администрации, назначенный президентом, ни на что не способен, поэтому всеми городскими делами по-прежнему занимается Кличко. Тем не менее его, как и Атрошенко, перестали пускать на международные саммиты, ограничили связь с ОП и правительством.В противовес АГУ глава администрации президента Андрей Ермак в 2021-м создал Конгресс местных и региональных властей. Эту организацию пиарят и сам Зеленский, и СМИ, а ассоциацию, основанную еще в 1990-х и теперь способную сплотить регионы против президента, украинские медиа почти не замечают.В Одессе по обвинению в коррупции арестовали Бориса Кауфмана, занимавшего в 2021-м 46-е место в рейтинге богатейших людей Украины по версии Forbes с состоянием в 220 миллионов долларов. Его считают посредником между мэром города Геннадием Трухановым и ОП. По данным украинских СМИ, влиятельный бизнесмен выполнял эту функцию еще при президенте Порошенко. Возможно, если Кауфмана приговорят к тюремному заключению, арестуют и Труханова.Один на всехОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что Украина постепенно превращается в централизованную автократию с элементами диктатуры. И у защитников самоуправления мало шансов."Зеленский выстраивает вертикаль власти, не стесняясь репрессивных методов. Особенно большое давление на Киев, Чернигов, Днепропетровск, Одессу и Харьков — самые лакомые куски, все еще финансово привлекательные", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.ОП инициирует всевозможные проверки, судебные процессы, травлю в СМИ. И западные партнеры не станут критиковать Зеленского, потому что для них главное — продолжение боевых действий против России.Зеленский всячески пытается избавиться от Кличко, в котором видит серьезного соперника, отмечает политолог Александр Дудчак. Поскольку мэр Киева возглавляет АГУ, президент надеется убить сразу двух зайцев."Зеленский хочет как можно больше власти. Того же от него требуют западные союзники, которым нужна легкоуправляемая Украина. Однако в СМИ периодически появляются публикации о коррупции в команде президента. Вероятно, это дело рук противников властной вертикали, которые не хотят сдаваться", — рассуждает Дудчак.Зимой антикоррупционные разоблачения привели к увольнению замглавы ОП Кирилла Тимошенко, курировавшего регионы. СМИ называли его одним из фигурантов дела о разграблении гуманитарной помощи. Впрочем, эксперты расценивают тот успех как локальный — для полноценной победы мэрам нужно выводить на улицу сторонников. В условиях СВО этому мешают два обстоятельства: у людей есть более важные дела, участие в подобных акциях могут приравнять к государственной измене.

https://ria.ru/20230316/ukraina-1858029112.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850341814.html

украина

чернигов

киев

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жкх, украина, чернигов, киев, виталий кличко, владимир зеленский, александр дудчак, политика