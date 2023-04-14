https://ria.ru/20230414/ugol-1865196248.html

Эксперты спрогнозировали долю угля в энергобалансе России к 2050 году

Эксперты спрогнозировали долю угля в энергобалансе России к 2050 году - РИА Новости, 14.04.2023

Эксперты спрогнозировали долю угля в энергобалансе России к 2050 году

Потребление энергетического угля в России к 2050 году останется примерно на уровне 2022 года, а его доля в энергобалансе страны, при наиболее реальном сценарии, РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T00:01

2023-04-14T00:01

2023-04-14T00:16

экономика

россия

япония

южная корея

евросоюз

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Потребление энергетического угля в России к 2050 году останется примерно на уровне 2022 года, а его доля в энергобалансе страны, при наиболее реальном сценарии, сократится на 1%, до 10%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры", имеющемся в распоряжении РИА Новости. В своем исследовании "Будущее угольной индустрии: рынок России до 2050 года" эксперты отмечают, что Россия сегодня полностью обеспечена энергетическим углем на ближайшие несколько сотен лет. Балансовые запасы угольных месторождений составляют 238 миллиардов тонн, а себестоимость добычи колеблется от 44 до 70 долларов за тонну. В исследовании было проработано три сценария развития экономики России, каждый из которых предполагает разный уровень потребления угля: "Ускоренный переход", "Базовый" и "Рецессия". В сценарии "Ускоренный переход" доля угля в энергобалансе России будет падать до 10% в 2030 году и до 8,5% в 2050 году. Сценарий "Рецессия" предусматривает сохранение доли угля в энергобалансе России на уровне 10,9% вплоть до 2050 года. При этом энергопотребление в России будет расти на 1,1% ежегодно. Эксперты отмечают, что даже с учетом текущих высоких цен на ископаемые энергоносители природный газ и уголь будут оставаться наиболее дешевыми источниками энергии в России вплоть до 2050 года, а потенциал развития возобновляемой энергетики как менее стабильной из-за зависимости от погодных условий в стране будет ограничен. В базовом сценарии промышленность, транспорт и домохозяйства обеспечат в общей сложности 85% потребления энергии. Но если в промышленности с 2024 по 2050 годы оно будет стабильно расти на 2,1–2,6% в год, то в транспортном секторе, напротив, будет снижаться в среднем на 0,9% ежегодно. "Таким образом, несмотря на падение доли угля в энергобалансе, за счет общего роста потребления в абсолютных цифрах потребление энергетического угля будет оставаться стабильным: 141 миллион тонн (-2,7%)", - считают эксперты. При этом потребление металлургического угля к 2050 году составит 32 миллиона тонн в год (падение на 16% относительно показателей 2021 года). В целом к 2025 году потребление металлургического угля в России, по оценкам компании, сократится на 5% и составит 34,3 миллиона тонн в год за счет сокращения выплавки стали в 2022 году (-7%) и дальнейшего медленного восстановления объемов ее производства. Затем после 2025 года потребление металлургического угля будет сокращаться на 0,3% ежегодно.

https://ria.ru/20230412/ugol-1864635228.html

https://ria.ru/20230303/ugol-1855568256.html

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экономика, россия, япония, южная корея, евросоюз