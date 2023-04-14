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Южная Корея и США провели учения в ответ на ракетный пуск КНДР
Южная Корея и США провели учения в ответ на ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 14.04.2023
Южная Корея и США провели учения в ответ на ракетный пуск КНДР
Южная Корея и США в пятницу в ответ на пуск КНДР в четверг твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18" провели совместные учения... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:02
2023-04-14T12:02
2023-04-14T12:02
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южная корея
сша
ким чен ын
b-52
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 14 апр - РИА Новости. Южная Корея и США в пятницу в ответ на пуск КНДР в четверг твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18" провели совместные учения авиации с участием американского стратегического бомбардировщика B-52, передает агентство Ренхап. Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском. Ракета пролетела примерно 1000 километров и поднялась на высоту до 3000 километров, других подробных данных не сообщается. При этом отмечалось, что первая ступень ракеты была отделена при стандартных условиях полета, а вторая и третья ступни отделили при полете под большим углом, используя метод "отложенного старта" их двигателей, что позволило проверить работу специфических функций каждой из ступеней. КНДР также сообщила конкретное место падения ступеней, заявив, что безопасности соседних стран ничего не угрожало. Предполагается, что при нормальной траектории полета ракета смогла бы преодолеть расстояние в примерно 5000 километров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, ким чен ын, b-52, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, США, Ким Чен Ын, B-52, КНДР (Северная Корея)
Южная Корея и США провели учения в ответ на ракетный пуск КНДР
Южная Корея и США провели учения ВВС в ответ на пуск КНДР баллистической ракеты