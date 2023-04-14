https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865242186.html

СМИ: Филиппины впервые провели учения с ракетными комплексами Javelin

СМИ: Филиппины впервые провели учения с ракетными комплексами Javelin - РИА Новости, 14.04.2023

СМИ: Филиппины впервые провели учения с ракетными комплексами Javelin

Филиппинские войска под руководством инструкторов США впервые провели учения по применению противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил в пятницу сайт... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:27

2023-04-14T10:27

2023-04-14T10:27

в мире

филиппины

сша

javelin (птрк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769509267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faab84643264fc55d6c343db144e6c37.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Филиппинские войска под руководством инструкторов США впервые провели учения по применению противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил в пятницу сайт газеты Inquirer. Учения проводились в провинции Нуэва-Эсиха в центральной части острова Лусон в рамках совместных американо-филиппинских маневров "Баликатан" (Balikatan), в которых задействовано 12,2 тысячи американских солдат. Как отмечает газета, солдаты Филиппин и США учились "защищать архипелаг" от "иностранных агрессоров", которые однако конкретно не назывались. Комплексы Javelin использовались во время боевых действий в Афганистане, Ливии, Сирии и теперь уже - на Украине. Теперь филиппинские вооруженные силы рассматривают возможность приобретения их у американцев для своей "модернизации". Ракетные комплексы FGM-148 Javelin с дальностью поражения 2,5 километра производят в США компании Raytheon и Lockheed Martin. Учения "Баликатан", что означает буквально "плечом к плечу", проводятся с 11 по 28 апреля и в этом году стали крупнейшими по своему масштабу. Маневрам на Филиппинах предшествовали военные учения Китая близ острова Тайвань, пишет Inquirer, месяц назад Филиппины расширили доступ США к военным объектам страны, что, как отмечали филиппинские СМИ, стало попыткой противостоять влиянию Китая в регионе с учетом территориальных споров Манил и Пекина в Южно-Китайском море.

https://ria.ru/20230413/ucheniya-1865072559.html

https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865199736.html

филиппины

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филиппины, сша, javelin (птрк)