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СМИ: Филиппины впервые провели учения с ракетными комплексами Javelin - РИА Новости, 14.04.2023
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10:27 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865242186.html
СМИ: Филиппины впервые провели учения с ракетными комплексами Javelin
СМИ: Филиппины впервые провели учения с ракетными комплексами Javelin - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: Филиппины впервые провели учения с ракетными комплексами Javelin
Филиппинские войска под руководством инструкторов США впервые провели учения по применению противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил в пятницу сайт... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:27
2023-04-14T10:27
в мире
филиппины
сша
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Филиппинские войска под руководством инструкторов США впервые провели учения по применению противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил в пятницу сайт газеты Inquirer. Учения проводились в провинции Нуэва-Эсиха в центральной части острова Лусон в рамках совместных американо-филиппинских маневров "Баликатан" (Balikatan), в которых задействовано 12,2 тысячи американских солдат. Как отмечает газета, солдаты Филиппин и США учились "защищать архипелаг" от "иностранных агрессоров", которые однако конкретно не назывались. Комплексы Javelin использовались во время боевых действий в Афганистане, Ливии, Сирии и теперь уже - на Украине. Теперь филиппинские вооруженные силы рассматривают возможность приобретения их у американцев для своей "модернизации". Ракетные комплексы FGM-148 Javelin с дальностью поражения 2,5 километра производят в США компании Raytheon и Lockheed Martin. Учения "Баликатан", что означает буквально "плечом к плечу", проводятся с 11 по 28 апреля и в этом году стали крупнейшими по своему масштабу. Маневрам на Филиппинах предшествовали военные учения Китая близ острова Тайвань, пишет Inquirer, месяц назад Филиппины расширили доступ США к военным объектам страны, что, как отмечали филиппинские СМИ, стало попыткой противостоять влиянию Китая в регионе с учетом территориальных споров Манил и Пекина в Южно-Китайском море.
https://ria.ru/20230413/ucheniya-1865072559.html
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филиппины
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в мире, филиппины, сша, javelin (птрк)
В мире, Филиппины, США, Javelin (ПТРК)
СМИ: Филиппины впервые провели учения с ракетными комплексами Javelin

Inquirer: Филиппины при участии США впервые провели учения с ракетными комплексами Javelin

© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinПротивотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Филиппинские войска под руководством инструкторов США впервые провели учения по применению противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил в пятницу сайт газеты Inquirer.
Учения проводились в провинции Нуэва-Эсиха в центральной части острова Лусон в рамках совместных американо-филиппинских маневров "Баликатан" (Balikatan), в которых задействовано 12,2 тысячи американских солдат.
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Как отмечает газета, солдаты Филиппин и США учились "защищать архипелаг" от "иностранных агрессоров", которые однако конкретно не назывались.
Комплексы Javelin использовались во время боевых действий в Афганистане, Ливии, Сирии и теперь уже - на Украине. Теперь филиппинские вооруженные силы рассматривают возможность приобретения их у американцев для своей "модернизации". Ракетные комплексы FGM-148 Javelin с дальностью поражения 2,5 километра производят в США компании Raytheon и Lockheed Martin. Учения "Баликатан", что означает буквально "плечом к плечу", проводятся с 11 по 28 апреля и в этом году стали крупнейшими по своему масштабу.
Маневрам на Филиппинах предшествовали военные учения Китая близ острова Тайвань, пишет Inquirer, месяц назад Филиппины расширили доступ США к военным объектам страны, что, как отмечали филиппинские СМИ, стало попыткой противостоять влиянию Китая в регионе с учетом территориальных споров Манил и Пекина в Южно-Китайском море.
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В миреФилиппиныСШАJavelin (ПТРК)
 
 
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