Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США
Секретарь Совбеза Армении Григорян: учения США помогут реформировать армянскую армию
Военнослужащий армии Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 апр — РИА Новости. Участие в проводимых США военных учениях может помочь в процессе реформирования армянской армии, заявил в интервью CivilNet секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
Ранее пресс-секретарь минобороны Арам Торосян сообщил, что Ереван в этом году планирует принять участие в двух военных учениях, проводимых командованием сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе: KFOR (Силы Косово) и Sabre Junction (Сплетенный меч). Перед этим на сайте Пентагона в сообщении о многонациональных военных учениях Defender-2023 Армению также упомянули в списке участниц. Спустя некоторое время публикацию отредактировали, и страна исчезла из перечня.
"Самое первостепенное, что это дает Армении — знание. Вы знаете, что после 44-дневной войны (эскалации конфликта в Карабахе в 2020 году. — Прим. ред.) в армии начались широкомасштабные реформы, в том числе, учитывая наш опыт во время 44-дневной войны. Но и нынешняя война на Украине также учитывается при реформировании. Участие в подобных учениях позволяет получить новые знания и навыки, которые должны, в том числе, служить процессу наших реформ", — заявил Григорян.
По его мнению, опыт показал "неэффективность практики", которая была у армянской стороны.
"Нужно найти новые механизмы, новые методы управления, которые являются эффективными. В разных местах мира мы можем видеть, что есть многочисленные эффективные методы, от которых мы долгое время были далеки", — заявил секретарь Совбеза.
Он признал, что участие в подобных учениях имеет "более широкий политический контекст", "есть многослойные вопросы". При этом он заверил, что речь не идет о смене внешнеполитического вектора.
"Это мотив для приобретения нами знаний и навыков", — отметил Григорян.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Еревана официальные разъяснения по теме участия в учениях США в Европе.