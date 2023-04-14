https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865199736.html

Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США

Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США - РИА Новости, 14.04.2023

Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США

Участие в проводимых США военных учениях может помочь в процессе реформирования армянской армии, заявил в интервью CivilNet секретарь Совбеза Армении Армен... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T01:16

2023-04-14T01:16

2023-04-14T07:10

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армения

сша

европа

армен григорян

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министерство обороны сша

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ЕРЕВАН, 14 апр — РИА Новости. Участие в проводимых США военных учениях может помочь в процессе реформирования армянской армии, заявил в интервью CivilNet секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.Ранее пресс-секретарь минобороны Арам Торосян сообщил, что Ереван в этом году планирует принять участие в двух военных учениях, проводимых командованием сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе: KFOR (Силы Косово) и Sabre Junction (Сплетенный меч). Перед этим на сайте Пентагона в сообщении о многонациональных военных учениях Defender-2023 Армению также упомянули в списке участниц. Спустя некоторое время публикацию отредактировали, и страна исчезла из перечня."Самое первостепенное, что это дает Армении — знание. Вы знаете, что после 44-дневной войны (эскалации конфликта в Карабахе в 2020 году. — Прим. ред.) в армии начались широкомасштабные реформы, в том числе, учитывая наш опыт во время 44-дневной войны. Но и нынешняя война на Украине также учитывается при реформировании. Участие в подобных учениях позволяет получить новые знания и навыки, которые должны, в том числе, служить процессу наших реформ", — заявил Григорян.По его мнению, опыт показал "неэффективность практики", которая была у армянской стороны."Нужно найти новые механизмы, новые методы управления, которые являются эффективными. В разных местах мира мы можем видеть, что есть многочисленные эффективные методы, от которых мы долгое время были далеки", — заявил секретарь Совбеза. Он признал, что участие в подобных учениях имеет "более широкий политический контекст", "есть многослойные вопросы". При этом он заверил, что речь не идет о смене внешнеполитического вектора."Это мотив для приобретения нами знаний и навыков", — отметил Григорян. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Еревана официальные разъяснения по теме участия в учениях США в Европе.

https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html

https://ria.ru/20230412/armenia-1864905750.html

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в мире, армения, сша, европа, армен григорян, мария захарова, министерство обороны сша