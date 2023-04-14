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Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США - РИА Новости, 14.04.2023
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01:16 14.04.2023 (обновлено: 07:10 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865199736.html
Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США
Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США - РИА Новости, 14.04.2023
Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США
Участие в проводимых США военных учениях может помочь в процессе реформирования армянской армии, заявил в интервью CivilNet секретарь Совбеза Армении Армен... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T01:16
2023-04-14T07:10
в мире
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сша
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ЕРЕВАН, 14 апр — РИА Новости. Участие в проводимых США военных учениях может помочь в процессе реформирования армянской армии, заявил в интервью CivilNet секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.Ранее пресс-секретарь минобороны Арам Торосян сообщил, что Ереван в этом году планирует принять участие в двух военных учениях, проводимых командованием сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе: KFOR (Силы Косово) и Sabre Junction (Сплетенный меч). Перед этим на сайте Пентагона в сообщении о многонациональных военных учениях Defender-2023 Армению также упомянули в списке участниц. Спустя некоторое время публикацию отредактировали, и страна исчезла из перечня."Самое первостепенное, что это дает Армении — знание. Вы знаете, что после 44-дневной войны (эскалации конфликта в Карабахе в 2020 году. — Прим. ред.) в армии начались широкомасштабные реформы, в том числе, учитывая наш опыт во время 44-дневной войны. Но и нынешняя война на Украине также учитывается при реформировании. Участие в подобных учениях позволяет получить новые знания и навыки, которые должны, в том числе, служить процессу наших реформ", — заявил Григорян.По его мнению, опыт показал "неэффективность практики", которая была у армянской стороны."Нужно найти новые механизмы, новые методы управления, которые являются эффективными. В разных местах мира мы можем видеть, что есть многочисленные эффективные методы, от которых мы долгое время были далеки", — заявил секретарь Совбеза. Он признал, что участие в подобных учениях имеет "более широкий политический контекст", "есть многослойные вопросы". При этом он заверил, что речь не идет о смене внешнеполитического вектора."Это мотив для приобретения нами знаний и навыков", — отметил Григорян. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Еревана официальные разъяснения по теме участия в учениях США в Европе.
https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html
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в мире, армения, сша, европа, армен григорян, мария захарова, министерство обороны сша
В мире, Армения, США, Европа, Армен Григорян, Мария Захарова, Министерство обороны США
Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США

Секретарь Совбеза Армении Григорян: учения США помогут реформировать армянскую армию

© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащий армии Армении
Военнослужащий армии Армении - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Минобороны Армении
Военнослужащий армии Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 апр — РИА Новости. Участие в проводимых США военных учениях может помочь в процессе реформирования армянской армии, заявил в интервью CivilNet секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
Ранее пресс-секретарь минобороны Арам Торосян сообщил, что Ереван в этом году планирует принять участие в двух военных учениях, проводимых командованием сухопутных сил Соединенных Штатов в Европе: KFOR (Силы Косово) и Sabre Junction (Сплетенный меч). Перед этим на сайте Пентагона в сообщении о многонациональных военных учениях Defender-2023 Армению также упомянули в списке участниц. Спустя некоторое время публикацию отредактировали, и страна исчезла из перечня.
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"Самое первостепенное, что это дает Армении — знание. Вы знаете, что после 44-дневной войны (эскалации конфликта в Карабахе в 2020 году. — Прим. ред.) в армии начались широкомасштабные реформы, в том числе, учитывая наш опыт во время 44-дневной войны. Но и нынешняя война на Украине также учитывается при реформировании. Участие в подобных учениях позволяет получить новые знания и навыки, которые должны, в том числе, служить процессу наших реформ", — заявил Григорян.
По его мнению, опыт показал "неэффективность практики", которая была у армянской стороны.
"Нужно найти новые механизмы, новые методы управления, которые являются эффективными. В разных местах мира мы можем видеть, что есть многочисленные эффективные методы, от которых мы долгое время были далеки", — заявил секретарь Совбеза.
Он признал, что участие в подобных учениях имеет "более широкий политический контекст", "есть многослойные вопросы". При этом он заверил, что речь не идет о смене внешнеполитического вектора.
"Это мотив для приобретения нами знаний и навыков", — отметил Григорян.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва запросила у Еревана официальные разъяснения по теме участия в учениях США в Европе.
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