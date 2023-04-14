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В Челябинске задержали седьмого подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 14.04.2023
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11:48 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/ubiystvo-1865268069.html
В Челябинске задержали седьмого подозреваемого в убийстве подростка
В Челябинске задержали седьмого подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 14.04.2023
В Челябинске задержали седьмого подозреваемого в убийстве подростка
Седьмого подозреваемого по уголовному делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске задержали в местном аэропорту при попытке покинуть РФ, сообщило в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:48
2023-04-14T11:48
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
челябинская область
убийство
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр - РИА Новости. Седьмого подозреваемого по уголовному делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске задержали в местном аэропорту при попытке покинуть РФ, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону. Как сообщало СУСК, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. Ранее оперативными сотрудниками ГУМВД России по области были задержаны четверо причастных к преступлению, которые, по версии следствия, избили потерпевшего, а один из них нанес ему удар ножом. Задержанным предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц"), они арестованы. В четверг следствие сообщило о задержании еще двух подозреваемых в совершении преступления. Оба были арестованы судом. "В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины, который задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории Российской Федерации. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом. По данным МВД, один фигурант дела работает в России на основе патента, другой имеет разрешение на временное проживание. Кроме того, еще двое обвиняемых - несовершеннолетние, они живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющими патент на трудовую деятельность.
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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия, челябинская область, убийство
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Челябинская область, Убийство
В Челябинске задержали седьмого подозреваемого в убийстве подростка

В Челябинске задержали седьмого подозреваемого по делу об убийстве 17-летнего подростка

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр - РИА Новости. Седьмого подозреваемого по уголовному делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске задержали в местном аэропорту при попытке покинуть РФ, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало СУСК, ночью 9 апреля около одного из домов в Челябинске нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. Ранее оперативными сотрудниками ГУМВД России по области были задержаны четверо причастных к преступлению, которые, по версии следствия, избили потерпевшего, а один из них нанес ему удар ножом. Задержанным предъявлено обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц"), они арестованы.
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В четверг следствие сообщило о задержании еще двух подозреваемых в совершении преступления. Оба были арестованы судом.
"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступления 20-летнего мужчины, который задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории Российской Федерации. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что первым по подозрению в убийстве был задержан 20-летний местный житель, у которого с погибшим был бытовой конфликт. Мужчина признался правоохранителям, что нанес подростку удар ножом. По данным МВД, один фигурант дела работает в России на основе патента, другой имеет разрешение на временное проживание. Кроме того, еще двое обвиняемых - несовершеннолетние, они живут в Челябинске вместе с законным представителем, имеющими патент на трудовую деятельность.
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